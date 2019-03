"Davali su mi vode, a ja sam mislio da me napadaju nožem"

U mjesto Colera na Andama stigli smo 13. veljače. Već sutradan penjali smo se na 6300 metara nadmorske visine. Sljedeće jutro, čim sam izišao iz šatora, počela je vrtoglavica, priča nam Ivan Pejić (27) iz Gruda o ekspediciji na Ande i najviši vrh Južne Amerike, koja ga je zamalo koštala života.

Prilikom ekspedicije na Aconcaguu, najviši vrh Južne Amerike, uhvatila ga je slabost i hipoglikemija. Život mu je spašen brzom reakcijom HGSS-ovca iz Šibenika i kolege iz Srbije, koji su bili s njim na ekspediciji. Prije odlaska u Južnu Ameriku imao je upalu pluća, ali kaže da nije osjećao simptome.

Foto: Privatni album

- Sa mnom u šatoru bio je Aleksandar Rašin iz Beograda i on mi je odmah rekao da se spustimo na nižu nadmorsku visinu jer sam pao u hipoglikemiju. Dijabetičar sam. Taj silazak mi je spasio život, a s nama je krenuo i HGSS-ovac Leonardo Grubelić iz Šibenika - prepričava nam mladi Pejić svoju avanturu života, a na prepričavanje je pristao, kaže, samo da bi zahvalio svojim spasiocima.

- Nevjerojatno je što su oni doživjeli sa mnom u tim satima spuštanja. Na toj visini svima nam nedostaje kisika. Svi smo nervozni, razdražljivi. Oni su me trpjeli. Gubio sam svijest. Imao vrtoglavicu i halucinacije. Svađao sam se s njima. Galamio na njih. Psovao. Morali su me vezati. Zbog halucinacija, kad bi mi davali vode, ja sam mislio da me napadaju nožem i bacao boce s vodom, i svega toga se sjećam - smije se danas Pejić nakon što je sve dobro prošlo.

Na nižoj lokaciji čekao je helikopter, u koji su se ukrcali u zadnji čas jer je morao poletjeti zbog jakog vjetra. Prevezli su ga u vojnu bolnicu, a onda je uslijedio novi šok za Ivana.

- Taj dio poznat je po trgovini organima, a ta bolnica bila je stara i derutna. Nisam se ugodno osjećao, ali sve je prošlo dobro - govori Pejić, koji je u toj bolnici proveo nekoliko sati, a potom vozilom hitne krenuo dalje.

U Argentini je postao i prava zvijezda. TV kamere i novinari su ga opsjedali. Svi su znali za “ludog’’ Hrvata dijabetičara kojeg su spašavali u Andama. U bolnici su mu dijagnosticirali edem pluća. Jedno plućno krilo je bilo napunjeno krvlju. Iz bolnice je izašao nakon dva dana, na vlastitu odgovornost, kako bi se s ostatkom ekipe vratio kući. Sad je zdrav. Dobro se osjeća, a kaže kako su ga u Argentini svi prepoznavali i častili. Ranije je sudjelovao i u osvajanju vrha Denali, najvišeg vrha Sjeverne Amerike i najhladnije planine, te većih europskih vrhova. a kaže kako tad nije imao sličnih problema. Pejić ističe kako ga ovo neugodno iskustvo neće pokolebati jer je 6300 metara njegov osobni rekord.

- Već sutra bih se uključio u novu ekspediciju - zaključio je Ivan, a njegova obitelj nada se kako će ekspedicije ipak malo pričekati.