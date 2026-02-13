David Vlajčić: 'Hrvatska je stekla status zemlje oslobođene od tuberkuloze goveda'

To postignuće, kazao je, svjedoči o snazi veterinarskog sustava, unatoč kadrovskim izazovima i borbi s drugim bolestima poput afričke svinjske kuge, bedrenice, bolesti plavog jezika, slinavke i šapa, kuge malih preživača te visokopatogene influence ptica.

Na novinarski upit koliko je tuberkuloza goveda koštala stočare u proteklih godinu dana, ministar je odgovorio kako trenutno nema podataka o financijskim troškovima borbe protiv tuberkuloze, no podaci će biti naknadno obznanjeni.

Tuberkuloza goveda je kronična, visoko zarazna bolest koju uzrokuju bakterije. Uzrokuje stvaranje kvržica (tuberkula) u organima, najčešće plućima, što dovodi do velikih gospodarskih gubitaka u stočarstvu. To je zoonoza, što znači da se prenosi na ljude i druge životinje.

S obzirom na to da se liječenje goveda rijetko provodi, bolest se suzbija redovitim testiranjem i uklanjanjem zaraženih jedinki iz stada, kako bi se zaštitilo javno zdravlje.

Status službeno slobodne zemlje od tuberkuloze goveda olakšava trgovinu životinjama unutar EU-a i smanjuje troškove za poljoprivrednike, jer ne moraju plaćati redovite kontrole.