NAKON GODINU DANA

David Vlajčić: 'Hrvatska je stekla status zemlje oslobođene od tuberkuloze goveda'

Piše HINA,
David Vlajčić: 'Hrvatska je stekla status zemlje oslobođene od tuberkuloze goveda'
Zagreb: Ministar Vlajčić predstavio je šest novih pravilnika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon godine dana Hrvatska je stekla status zemlje oslobođene od tuberkuloze goveda, izjavio je u petak u Virovitici ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić

To postignuće, kazao je, svjedoči o snazi veterinarskog sustava, unatoč kadrovskim izazovima i borbi s drugim bolestima poput afričke svinjske kuge, bedrenice, bolesti plavog jezika, slinavke i šapa, kuge malih preživača te visokopatogene influence ptica.

Na novinarski upit koliko je tuberkuloza goveda koštala stočare u proteklih godinu dana, ministar je odgovorio kako trenutno nema podataka o financijskim troškovima borbe protiv tuberkuloze, no podaci će biti naknadno obznanjeni.

Tuberkuloza goveda je kronična, visoko zarazna bolest koju uzrokuju bakterije. Uzrokuje stvaranje kvržica (tuberkula) u organima, najčešće plućima, što dovodi do velikih gospodarskih gubitaka u stočarstvu. To je zoonoza, što znači da se prenosi na ljude i druge životinje. 

S obzirom na to da se liječenje goveda rijetko provodi, bolest se suzbija redovitim testiranjem i uklanjanjem zaraženih jedinki iz stada, kako bi se zaštitilo javno zdravlje. 

Status službeno slobodne zemlje od tuberkuloze goveda olakšava trgovinu životinjama unutar EU-a i smanjuje troškove za poljoprivrednike, jer ne moraju plaćati redovite kontrole.

