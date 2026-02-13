VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Između Varaždinskih Toplica i Ljubeščice kombi vozi u krivom smjeru, javio nam je čitatelj. Iz PU varaždinske su nam potvrdili da su zaprimili dojavu u četvrtak oko 18.30 sati, a vozač se zabio u naplatne kućice. Utvrđuju i je li došlo do sudara s drugim vozilom.

Nastala je materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo.

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja.