VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
Između Varaždinskih Toplica i Ljubeščice kombi vozi u krivom smjeru, javio nam je čitatelj. Iz PU varaždinske su nam potvrdili da su zaprimili dojavu u četvrtak oko 18.30 sati, a vozač se zabio u naplatne kućice. Utvrđuju i je li došlo do sudara s drugim vozilom.
Nastala je materijalna šteta, a ozlijeđenih osoba nije bilo.
Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja.
