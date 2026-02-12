Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

U akciji USKOK-a danas su uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i nekadašnji SDP-ov saborski zastupnik Mato Gavran, zbog sumnje u koruptivne radnje povezane s postupkom javne nabave i financiranjem predizborne kampanje.

Prema sumnjama istražitelja, Grgić je kao gradonačelnik Nove Gradiške od početka veljače do 16. svibnja 2025. godine zahtijevao i primio mito u iznosu od 1000 eura za posredovanje u obavljanju protuzakonite radnje. S druge strane, Gavrana se tereti da je kao vlasnik i prokurist društva MIG d.o.o. iz Slavonskog Broda krajem veljače 2025. godine u Slavonskom Brodu održao sastanak s Grgićem tijekom trajanja poziva na ograničeno prikupljanje ponuda u postupku jednostavne nabave za poslove stručnog nadzora građevinskih radova na rekonstrukciji dijela Gajeve ulice u Novoj Gradiški. Za izvođenje radova prethodno je kao najpovoljniji ponuditelj odabran Strabag.

Tvrtka MIG dostavila je ponudu za stručni nadzor, no povjerenstvo je tijekom pregleda i ocjene ponuda utvrdilo da ponuda ne ispunjava sve uvjete iz poziva. Ključni nedostatak odnosio se na reference inženjera Ivice Vuletića, zaposlenika MIG-a, koji prema uvjetima natječaja nije imao dokaz da je u posljednjih pet godina vodio barem jedan posao stručnog nadzora radova jednake ili veće vrijednosti od 25.000 eura.

Unatoč tome, istražitelji sumnjaju da je Grgić utjecao na to da se posao ipak dodijeli tvrtki MIG. Na osobnom sastanku s Gavranom, koji je bio upoznat s time da njegova tvrtka ne ispunjava uvjete, dogovoreno je izdavanje i dostava potvrde o urednom izvršenju posla. Prema sumnjama, Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura. Također je obećao da gradske službe neće dodatno provjeravati istinitost sadržaja potvrde.

Zauzvrat je, prema navodima istrage, Grgić od Gavrana zatražio sudjelovanje u financiranju njegove predizborne kampanje, na što je Gavran pristao. Sredinom ožujka 2025. godine Grgić je, unatoč neispunjenim uvjetima iz poziva, s tvrtkom MIG zaključio ugovor o poslovima stručnog nadzora nad rekonstrukcijom dijela Gajeve ulice u ukupnom iznosu od 26.500 eura bez PDV-a. Istražitelji također navode i da je Grgić privatno poslovno povezan s tvrtkom MIG kroz zajedničko poslovanje njegova društva Entazis s tom tvrtkom.

Prema sumnjama, kao ispunjenje prethodnog zahtjeva, Gavran je 15. i 16. svibnja uplatio ukupno 1000 eura na račun Nezavisne liste za financiranje kampanje. Dana 15. svibnja uplatio je 200 eura, dok je 16. svibnja obrt u vlasništvu Gavranove sestre u dva navrata uplatio po 400 eura, odnosno 800 eura.