Bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić za Novi dan na N1 govorio je o izbacivanju članova iz stranke.

"Što se tiče problema u stranci, nije tajna da je ova situacija u kojoj se SDP našao u zadnjih nekoliko tjedana, a počelo je izbacivanjem članova, najveća kriza koju je SDP imao u posljednjih 30 godina. Jednim potezom pera preko noći je izbrisano nekoliko tisuća ljudi, među kojima su osnivači stranke, brojni intelektualci, Račanovi kadrovi, bivši ministri i zastupnici, i to je nenormalna situacija o kojoj će definitivno i danas biti riječi.

To će biti jedna od tema i mi iskreno i ne znamo zašto se rukovodstvo stranke odlučilo na takav jedan nerazumni potez, koji nitko ne može razumjeti, pogotovo kada je ugrožena druga pozicija SDP-a od platforme Možemo", rekao je na početku.

Kaže i kako je tema izbacivanja članova ona koja se ne može izbjeći.

"Ja mogu govoriti samo o sebi i sigurno neću raditi ono što je sadašnje predsjedništvo radilo meni zadnje četiri godine, a to je pozivanje na ostavku. SDP je u Hrvatsku uveo pravo na demokraciju i demokratičnost i ako se o problemima ne razgovara, ne može se doći do kvalitetnog rješenja. Pitanje je kako ova stranka može dalje."

"Što se tiče stanja u stranci, to je prvenstveno odgovornost rukovodstva. Moj zadatak je da se brinem za bolji život ljudi u Hrvatskoj. Što se tiče stranačkog rada, mi ćemo i dalje nastaviti raditi u klubu SDP-a, govorit ćemo o svim problemima u društvu, a sada je na sceni najveća kriza s kojom se SDP susreo u posljednjih 30 godina.

Oni koji su režali na mene kao bijesni psi, sada šute kao pudlice. Kao i uvijek ću upozoravati na probleme u društvu i tražiti kako da se nađe načina da SDP i dalje funkcionira. Mi smo suočeni s time da je preko noći izbrisana skoro petina članova. Trendovi za SDP nisu dobri i jedini način da se to okrene je kroz razgovor i rješavanje nagomilanih problema. Nitko novom rukovodstvu nije stvarao nikakve probleme, nitko nije javno govorio protiv njih…"

Govorio je i konkretno o klubu zastupnika SDP-a i rekao da i oni koji su izbačeni žele ostati u njemu jer su "socijaldemokrati jednostavno vezani za stranku". Također, dodao je kako će glasati protiv izbacivanja članova, ali da to nije udar na predsjednika stranke.

"To je udar predsjednika na članove. Ovo je reakcija i želja da socijaldemokracija opstane uz jedinstven SDP", kaže. Komentirao je i izjavu da su izbačeni fiktivni članovi:

"To su gluposti i laži kako bi se opravdao čin izbacivanja ljudi koji su zadužili stranku. Rajko Ostojić sigurno nije fiktivni član. Znam većinu izbačenih ljudi, to nisu moji ljudi, to su ljudi SDP-a. Zahvaljujući meni je Peđa ušao u sabor, to su sve moji ljudi."

"Nastavljamo raditi za dobrobit građana Hrvatske. Protiv izbacivanja sam bio uvijek, pa ću biti i sada. Ja sam za okupljanje jer sam svjestan da samo stranka koja okuplja može preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom", zaključuje.