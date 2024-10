Božinović: 'Hrvatska policija je puno je puta bila neosnovano napadnuta, a radi sjajan posao'

Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova za Dnevnik HTV-a je komentirao ratne dane 1991. godine kada su hrvatski branitelji počeli proboj na okupirane Marince. Kazao je kako primjer uloge policije u Domovinskog ratu kakvu je imala hrvatska policija nije zabilježen nigdje u svijetu. Nanijeli su veliku štetu neprijatelju u ljudstvu i tehnici, a taj dan život je izgubilo deset heroja Domovinskog rata.

Danas je odana počast spomen-obilježja 97 poginulih i nestalih policajaca ispred zgrade nekadašnje vukovarske policije.

- Ta prva organizirana linija otpora diljem Hrvatske, a onda i u Vukovaru, je bila sastavljena od pripadnika hrvatske policije. Oni su ti koji su se prvi suprotstavili oružanoj sili, ali su i cijelo vrijeme obavljali neke druge poslove te pomagali stanovništvu. Nažalost, u borbama za Vukovar u tih sto dana je njih 97 poginulo i mi na današnji dan, kad je bio pokušaj proboja iz Marinaca gdje je u jednom danu deset pripadnika redarstvenih snaga poginulo, tradicionalno se prisjećamo. To je najmanje što možemo. Moramo pokazati zajedništvo svih onih koji su preživjeli zajedno s onima koji, nažalost, to nisu. To je sastavni dio identiteta hrvatske policije, o tome uče naši mladi polaznici policijskih škola jer upravo tu tradiciju želimo sačuvati i sačuvali smo je i sigurno da ćemo to raditi i u budućnosti - kazao je Božinović.

Na pitanje ilegalnih migracija, kazao je kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja nema što bitno promijeniti "ni kad govorimo o komunikaciji tog problema, a niti kad govorimo o policijskom postupanju".

- Hrvatska policija je bila puno puta predmet neosnovanih napada, a odradila je sjajan posao, osigurala je sa svoje strane sve uvjete da Hrvatska uđe u Schengen - kazao je.

Komentirao je i sastanak koji je održan u Luksemburgu a gdje je glavna tema bila - migracije.

- Osjeća se da taj narativ na europskoj razini sve više ide prema pitanjima sigurnosti, zaštiti granica i to od onih koji su nekad bili među prvima koji su nas kritizirali jer mi ne puštamo. Nismo puštali, ne puštamo i nećemo puštati sve one koje možemo u skladu sa zakonom zaustaviti - poručio je.

- S te strane ja očekujem da će i nova Komisija biti sve striktnija kad govorimo o zaštiti vanjskih granica. Sutra imam sastanak u Zaprešiću sa svojim talijanskim kolegom i slovenskim kolegom, a to je neizostavna tema jer se tiče svih nas u Europi. Pogotovo postaje vrlo aktualna tema u onim zemljama gdje zanemarivanje ilegalnih migracija dovodi do promjene u političkom spektru - rekao je ministar.

Najavljena je promjena kontrole ulaska i izlaska iz trećih zemalja u EU.

- Ide se u jednu odgodu. Bilo je zamišljeno da to krene 8. 11. na svim graničnim prijelazima odjednom. Mi smo ispunili kao Hrvatska sve uvjete, upravo zato da ne bi netko kazao da je Hrvatska među onim zemljama koje nisu spremne. Znali smo od samog početka da je to velika promjena i kad god to krenulo, a zato je bolje možda da ide postupno, bit će sigurno velikih gužvi i moramo se pripremiti kako da sve to umanjimo - rekao je Božinović. Dodaje kako u ovom trenutku nitko nema pravilnu sliku onoga što nas očekuje.