Božinović: Milanović jedino vodi brigu o svojoj kampanji te radi protiv interesa NATO-a

Fascinira plitkost praćenja vanjskopolitičkih tema kod nas gdje se otvaraju pitanja, a zapravo se svi hvataju na udice koje daju određeni naši gosti na nedavnom samitu u Dubrovniku. S jedne je strane jasno da se hrvatski predsjednik u cijeloj situaciji ponaša kao predsjednički kandidat koji jedino vodi brigu o svojoj kampanji. S druge strane predsjednik Republike Srbije je bio na samitu u Ateni i susreo se sa Zelenskim, bio je na samitu u Tirani i susreo se sa Zelenskim, bio je sad u Dubrovniku i susreo se sa Zelenskim. Srbija daje veliku vojnu pomoći i prodaje oružje Ukrajini, rekao je Božinović novinarima u Zaprešiću.

Dobro je, kaže, da 'Srbija ima odnos i kad je u pitanju opskrba, naoružanje ukrajinske vojske, dobro je da postoji taj odnos prema zapadu jer sigurno da bi to trebala biti budućnost'.

Naime, nakon što su iz oporbenih redova prozvali premijera Andreja Plenkovića i organizatore samita u Dubrovniku jer su tamo pozvali srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali ne i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, Milanović je samit Ukrajine i jugoistočne Europe u Dubrovniku nazvao 'showom srpskog predsjednika koji tamo nije ni trebao biti pozvan'.

- Ako pitate za čije interese radi predsjednik Milanović - sigurno ne za interese NATO saveza i za ono što je duboki nacionalni interes RH, a to je stabilnost i prosperitet. Mi smo se namučili ući u NATO, pregovarali za ulazak u EU i ostvarili smo to. U ovom kontekstu, zemalja koje su se okupile u Dubrovniku, Hrvatska ima komparativnu prednost za razliku od okruženja koje je nestabilno, naveo je Božinović upitan o premijerovoj izjavi kako Rusi vjerojatno financiraju Milanovića.

Nije mu, kaže, jasno u čijem se interesu naša pozicija problematizira na 'totalnoj neistini da hrvatska vlada hoće slati vojnike u Ukrajinu'.

- Mi smo previše truda uložili, naši vojnici su prepoznati u međunarodnim misijama, ovdje govorimo o sudjelovanju nekoliko časnika u logističkoj bazi u Njemačkoj - ponovio je Božinović.

Na opetovano pitanje kako je predsjednik Milanović optužen da prima novac od Rusa, Božinović je uzvratio: "Ja to mogu samo protumačiti da se ljudi pitaju", a na novinarsku opasku je li on dakle za tu tvrdnju nema dokaza, uzvratio je da ih nema.

- Rusi vrlo dobro znaju da ih NATO nikada neće napasti jer je obrambena organizacija. Nikome razumnome ne pada napamet ući u rat s Rusijom. No kad govorimo o EU i o tome da se komunicira da primjerice Ukrajina nije za EU to je glazba za njihove uši jer članstvo Ukrajine u EU znači da susjedni režimi koji imaju problema sa europskim i inače demokratskim sustavima mogli bi doći u situaciju da vide preko granice kako se jedna država koja se integrirala u EU ubrzano razvija, poštuju se ljudska prava... i to je problem. Zato reći da Ukrajina ne bi trebala ići u EU nije u interesu niti Ukrajine niti bilo koje demokratske zemlje. Jedini glas koji se tome protivi dolazi na žalost s adrese u Hrvatskoj - ustvrdio je Božinović.

Nije, kaže, slučajno da ukrajinskog predsjednika primaju svi.

- Ovo je puno šire pitanje od sudjelovanja u jednoj misiji, meni je u ovom trenutku jedino važno što će saborski zastupnici i kako će se oni odrediti prema tome, jer ovo nije samo određivanje prema jednoj misiji - ustvrdio je Božinović.

Odbijanje je, kaže, dovođenje u pitanje kredibilne pozicije Hrvatske u NATO-u.

- Ja ne očekujem da itko tko racionalno razmišlja može glasovati protiv te odluke - ustvrdio je.

Božinović je na novinarski upit o napadu na brata ministra demografije Ivana Šipića rekao da je, sve što se tiče motiva i svega vezanog za taj čin, stvar kriminalističke istrage i sudskog postupka.

Na pitanje o uhićenju Milovana Zdravkovića, jednog od čelnika zloglasnoga Kavačkoga klana i tvrdnjama ministra unutarnjih poslova Srbije Ivice Dačića kako je uhićen u Hrvatskoj po srbijanskoj tjeralici, Božinović je rekao kako 'ne zna što je kazao ministar Dačić'.

- Ovdje se radi o osobi koja je izručena na temelju europskog uhidbenog naloga Hrvatskoj i nakon što je ovdje dovršeno istraživanje, kad govorimo o onome za što ga se tereti pred institucijama RH, tijekom dana, nakon što je izišao iz pritvora, uhićen je po Interpolovu nalogu kojeg je inicirala Republika Srbija - kazao je Božinović.

Na potpitanje brine li ga da je toliko balkanskih kriminalaca s hrvatskom putovnicom i je li pomišljao da je netko iz sustava pomagao, uzvratio je kako su to 'uglavnom dokumenti koji su izdani puno ranije'.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović bio je izaslanik predsjednika Vlade na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića povodom obilježavanja Dana grada Zaprešića.