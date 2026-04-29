Božinović: 'Zbog lažnih dojava o bombama uhićeno je više ljudi u Hrvatskoj. Intenzivno radimo...'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama koje već drugi tjedan prima niz škola, trgovačkih centara i ustava diljem Hrvatske. Božinović je poručio da policija po pitanju dojava o bombama radi intenzivno, ne samo u smislu protueksplozijskog rada kojeg rade posebni dijelovi policije već i na međunarodnom planu te na dokaznim postupcima.

- Do sad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći - rekao je Božinović kratko u izjavi za medije na Forumu Međunarodne demokratske unije u Zagrebu.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u izjavi za RTL u Dubrovniku je poručio kako je riječ o hibridnom ratu.

- Upućuju se prijetnje, pokušava se prekinuti normalno funkcioniranje jedne države, jedne zajednice s prijetnjama o postavljenim bombama. Policija i naše službe sigurno će naći rješenje i vrlo brzo će se to staviti pod kontrolu, ali, nažalost, izloženi smo hibridnom ratu - rekao je.

Na pitanje tko bi mogao imati motiv za takvo što, Anušić je rekao kako je za to rano i nema te informacije.

- Možemo samo sumnjati i nagađati kome je u interesu napraviti nered, ne samo u Hrvatskoj, ovo se događa diljem Europske unije i točno vidite koje zemlje su izložene tim hibridnim napadima, a koje nisu - naveo je.

U srijedu su se pojavile nove lažne dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra, a slične dojave primile su i brojne odgojno obrazovne institucije u Splitu i široj okolici, škole na riječkom području te u Zagrebu.

Ovaj tjedan nastavljen je niz dojava o bombama koje su se pokazale lažnima. Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole.