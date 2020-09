Davor Božinović o aferi JANAF: 'Doznao sam sve noć prije'

<p>Ne prestaje rasprava o tome tko je trebao ili mogao znati za istragu u aferi JANAF. Nakon što je<strong> predsjednik Milanović </strong>ponovno kritizirao i <strong>premjera i ministra unutarnjih poslova</strong>, ministar Davor Božinović za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3891790/tko-je-znao-za-izvide-tko-je-trebao-znati-i-je-li-premijer-trebao-biti-obavijesten-za-rtl-danas-govori-ministar-bozinovic/">RTL</a> odgovara:</p><p>- Ne da nisam znao u ovom slučaju, nego ja to ne mogu znati u bilo kojem drugom slučaju izvoda koje provodi policija u koordinaciji s USKOK-om. - objasnio je <strong>Božinović.</strong></p><p>Tvrdi da je i za ove izvide saznao kao i za svake druge otkad je ministar - od ravnatelja policije i to <strong>večer prije nego je afera JANAF dospjela u javnost</strong>, jer je tada došlo do prvih uhićenja.</p><p> - Uglavnom je to dan prije, večer prije, ovo je bilo u konkretnom slučaju večer prije jer je došlo do uhićenja. - kaže Božinović.</p><p>O Milanovićevim tvrdnjama da bi on kao ministar morao znati takve stvari, pogotovo ako se radi o ljudima bliskima predsjedniku države i premjeru, odgovara:</p><p>- Takav je zakon. Dakle kad postoji nekakva osnovana sumnja, pogotovo u uskočkim djelima, onda to zna samo uzak krug ljudi koji na tome rade. U policiji to rade oni koji rade na tom predmetu, pretpostavljam da je tako i u DORHu, ne znaju ni svi zamjenici državnog odvjetnika. Ukoliko se traže tajne mjere onda se to traži od suda pa zna i sudac koji o tome odlučuje. - objasnio je <strong>Božinović.</strong></p><p>Dodao je i da ukoliko se kroz istragu sazna za nekakvu prijetnju premijeru ili predsjedniku, to postaje domena nacionalne sigurnosti i u tom trenutku više nisu nadležni ni USKOK ni DORH.</p><p>Komentirao je i <strong>Milanovićevu</strong> izjavu da mu nije jasno zašto do uhićenja nije došlo čim se saznalo za primanje mita.</p><p> - Izvidi, sama riječ im kaže da pokušavate detektirati neko djelo na temelju neke sumnje, onda se pokušava prikupiti dovoljan supstrat dokaza i tek kad to napravite možete dovršiti kriminalističke izvode i onda kreće istraga. Istraga kreće nakon izvida, u onom trenutku kada DORH donese rješenje o istrazi o kojem opet odlučuje sud. </p><p>Tvrdi da se nije mogao spriječiti reizbor Kovačevića na čelo JANAF-a koji je bio u veljači jer tada, kako je rekla ravnateljica USKOK-a, nisu imali dovoljno dokaza i izvidi su još trajali. U priopćenju ravnateljice USKOK-a i ravnatelja policije stoji da, ukoliko dođe do sumnje, kreće se u izvide, a njihova je zadaća skupiti dovoljno dokaza s kojima mogu pred sud.</p><p> - Policijski službenici su uhitili gospodina Kovačevića, međutim ovdje mi ne razgovaramo zašto su godinu dana trajali izvidi koji su očito bili uspješni, jer da nisu, ne bi došlo do podizanja kaznene prijave. Sad sud treba odlučiti o pokretanju istrage, a nakon toga ćemo vidjeti s kojim dokazima će DORH doći pred sud i kako su ih prikupili. - kaže Božinović.</p><p>Dodao je da on ni inače ne zna kada se događaju tajni izvidi jer tako stoji u zakonu te da je bitno da što manje ljudi zna, inače samo izvidi gube tajnost što može ugroziti istragu. Komentirao je i curenje informacija iz USKOK-a.</p><p> - Ja stvarno ne znam zašto je to problem, očito da postoje te situacije u kojima netko nekome nešto dojavi i na policiji i DORHu je da to otkriju, oni na tome rade, vidjet ćemo rezultate. Ja sam zainteresiran da se sva ta pucanja i davanja informacija istraže ali ja ih ne mogu istražiti. Politička volja definitivno postoji, a koliko je to jednostavno, ja ne znam, nisam profesionalac koji se time bavi. Znam iz razgovora s glavnim ravnateljem policije da to nije baš tako jednostavno.- objasnio je Božinović.</p><p>Komentirao je i oštre izjave predsjednika Milanovića upućenje direktno njemu:</p><p> - Ne znam što znači da sam znatiželjan, a predanost znači da radite u skladu sa zakonom, a onda se stvari odvijaju ovako kako se odvijaju, takav je zakon. Ne znam ima li neka pozadina u njegovim izjavama ili on samo tako misli. - završio je Božinović.</p>