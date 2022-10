Davor Božinović: Profesionalne vatrogasne postrojbe trebat će nam sve više, ne samo ljeti

Profesionalne vatrogasne postrojbe trebat će nam sve više jer vatrogasni posao nije više vezan samo za ljetnu požarnu sezonu, poručio je u subotu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i istaknuo kako treba biti spreman na izazove i rizike ekstremnih uvjeta uslijed klimatskih promjena.

Uz brojne građane, potpredsjednik Vlade Božinović posjetio je Dane otvorenih vrata Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, gdje je izjavio kako se od malih nogu trebamo pripremati na izazove i rizike koje donose novi ekstremni uvjeti, kao posljedica klimatskih promjena, a koji se neće moći izbjeći.

"Vatrogasni posao, a to svjedočimo pogotovo ove godine, nije više vezan samo ljetnu sezonu, to je nekakva špica, no on traje 365 dana godišnje. Zato nam i trebaju profesionalne vatrogasne postrojbe, trebat će nam i sve više, jer vidimo koliko je vode palo samo posljednjih nekoliko dana", kazao je.

Naglasio je kako, s jedne strane, političari moraju ukazivati na te nove klimatske trendove, pa se tako na razini EU o tome sve više razgovara kako bi se Unija sve više integrirala po pitanju zaštite i spašavanja.

U Hrvatskoj je, ustvrdio je Božinović, posebno nakon velikog požara u Splitu 2017., reorganiziran taj sustav u kojem sada sve sastavnice (vatrogasci, policija, HGSS, vojska...) djeluju zajedno, "jer nema druge nego sve snage staviti na kup, dobro ih iskordinirati i opremiti".

U tom smislu, dodao je, zagrebačka Javna vatrogasna postrojba je najopterećenija u državi s više od 3000 intervencija godišnje, ali i najopremljenija, a u opremanje vatrogasnih snaga na razini cijele države putem EU fondova nabavljeno je izuzetno puno opreme, s čim će se i nastaviti.

Novi kanaderi kroz nekoliko godina

Upravo se sada, naglasio je, pregovara da se preko mehanizma EU za civilnu zaštitu nabave novi kanaderi, pri čemu je Hrvatska jedan od inicijatora te nabave te se do kraja godine očekuje potpisivanje ugovora s kanadskom tvrtkom koja proizvodi te protupožarne zrakoplove, a koji bi mogli stići kroz nekoliko godina.

Božinović je napomenuo koliko su naši kanaderi opterećeni u djelovanju i u Hrvatskoj i izvan granica. "Jednostavno i o tome moramo voditi računa, a to je najskuplji dio opreme. Sve drugo ide po jednoj redovitoj dinamici i tu, siguran sam, neće biti problema", zaključio je.

Inače, na promotivno-promidžbenoj aktivnosti "Dani otvorenih vrata" JVP Grada Zagreba očekuje se više tisuća posjetitelja, posebno tijekom pokazne vježbe vatrogasaca.

