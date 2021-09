- Dana 20 svibnja 2013. novinar Večernjeg lista me upitao što mislim o Zoranu Milanoviću kao gubitniku izbora u Zagrebu. Iako sam znao da se radi i opasnoj i zločestoj osobi, pri čemu mislim na Zorana Milanovića, rekao sam "neka maknu tog psihopata s čela SDP-a". Ovom nepromišljenom izjavom navukao sam na sebe poseban bijes Zorana Milanovića koji je preko Ranka Ostojića pokrenuo politički progon protiv mene - branio se u predmetu "nadstrešnice" Davor Jelavić (74), bivši pročelnik za prostorno uređenje i izgradnju Grada Zagreba, i bivši bliski suradnik Milana Bandića.

Milanović je, po mome stavu, naložio policiji da krene u moj progon. Prvo, isključio me iz SDP-a s obrazloženjem da sam podržao Bandića za kandidata za predsjednika Republike i da sam sudjelovao u njegovoj kampanji. Prvo me je policija stavila pod policijski nadzor praćenja i telefonskog prisluškivanja. Zatim su pokrenuli istragu putem Porezne uprave protiv mene i obitelji ispitujući porijeklo naše cjelokupne pokretne i nepokretne imovine kao i način njezina stjecanja- tvrdi prvooptuženi u aferi "nadstrešnice" Jelavić.

"Pokušali su me likvidirati na Večernjakovoj biciklijadi"

- U nekoliko navrata slali su mi policiju u stan, tobože radi kontrole lovačkog oružja, a potom i njegova oduzimanja kojeg su mi vratili nakon dva mjeseca. To su radili nedjeljom kada bi obitelj bila na ručku. Često me pozivao PNUSKOK i to za predmete o kojima nemam nikakve veze niti saznanja- naveo je Jelavić u svojoj obrani na Županijskom sudu u Zagrebu.

- Spomenuo bih i pokušaj moje likvidacije 16. lipnja 2013. tijekom Večernjakove biciklijade kada su me dvojica maskiranih biciklista srušila s bicikla te sam zadobio prijelom četiri rebra i potres mozga. Uhićenjem Milana Bandića i njegovih suradnika stavljen sam pod vid praćenja i kontrole. Policajci su me učestalo pozivali i pitali jesam li se sastajao i razgovarao s Bandićem i to nakon njegova puštanja iz istražnog zatvora- tvrdi Jelavić te dodaje:

- U nekoliko navrata dolazili su mi u ured i na kućnu adresu neki čudni ljudi sa savjetima da pokažem sve o inkriminirajućim radnjama za Bandića, a da ću za uzvrat dobiti lakšu optužnicu i lakšu kaznu. Ne znam imena tih ljudi niti znam tko su oni bili, ali mislim da su bili policijski doušnici - rekao je Davor Jelavić. .

"Udbaši su mi progonili oca i brata, a sada tužitelj progoni mene"

- Na kraju svoje obrane napomenuo bih da su 1949. godine udbaški progonitelji mog oca Andriju i brata Antu poslali u zatvor. I to oca u Mlinove kod Dubrovnika, a brata na Goli otok s optužnicom da su pomagali u hrani obitelj izvjesnog Stanka Borovca koji je također upućen na Goli otok- kazao je Jelavić i nastavio:

- Otac mi je kasnije rekao da se Borovac nakon četiri godine provedene na Golom otoku bacio s prozora splitske bolnice vičući "naprijed drugovi". Mom ocu i stricu oduzeli su ime i prezime i nazvali ih imenom "banda" koje su nosili 50 godina , sve do svoje smrti. Ovo govorim kako bih povukao paralelu s ovim današnjim postupkom koji se vodi protiv mene.

Meni je tužitelj prije osam godina oduzeo moje ime i prezime i nazvao me imenom "vođa udružene zločinačke grupe". Izopćio me iz svakog vida društveno korisnog rada jer s takvom osobom nitko ne želi surađivati niti razgovarati. Nadam se da ću vratiti svoje ime. Nadam se u odluku ovog suda koja će biti pravedna i da preostali dio svog života proživim čestito i pošteno- rekao je Jelavić dodavši kako neće odgovarati na pitanja tužitelja jer mu je nanio toliko boli, štete, tuge i poniženja.

Podsjećamo, suđenje za aferu Nadstrešnice počelo je u svibnju 2017. godine. Jelavića je optužen je za izvlačenje gotovo 11,2 milijuna kuna iz zagrebačkog proračuna tijekom gradnje nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima. Sporne nadstrešnice građene su tijekom 2009., kada je Jelavić bio pročelnik za prostorno uređenje i izgradnju grada, no afera se službeno počela rasplitati tek 2015. godine, kada je USKOK podigao optužnicu.

Uz Jelavića, za milijunsku štetu učinjenu Gradu optuženi su i Vesna Lubin, pomoćnica za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Petko Gavrilović, direktor tvrtke “Gamont”, Mladen Siketić, nadzorni inženjer i Antun Fabek, bivši direktor “Gredelja”.

USKOK tvrdi da su Jelavić, Vesna Lubin i Siketić dozvolili Gavriloviću da fakturira tzv. izvantroškovničke radove kojih nije ni bilo, odnosno dio njih grad nije trebao ni platiti. Ugovorom što ga je “Gamont” imao s gradom bila je dogovorena gradnja 600 nadstrešnica te svi potrebni radovi od pripremnih, čišćenja gradilišta, nabave i postavljanja prometnih znakova. No, Gavriloviću su ipak sve fakture plaćene.