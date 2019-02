'Ne čitam ja ugovore, utvaram da sam dobri tata ovoga grada'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je na zagrebačkom Županijskom sudu svjedočio je na suđenju u tzv. aferi Nadstrešnice. Prema optužnici, Grad Zagreb oštećen je za 12 milijuna kuna u poslu izgradnje 600 nadstrešnica za autobusna i tramvajska stajališta.

Na pitanje je li čitao ugovore za nadstrešnice, Bandić je odgovorio:

- Nisam ih čitao, nijedan ugovor ne čitam, a tjedno ih potpišem tisuće. Kad bilo tko dođe do gradonačelnika, ja ga uputim resornom pročelniku, a onda on to dalje radi. Tako je bilo i tako će biti dok sam ja gradonačelnik. Imamo nultu stopu tolerancije prema svim oblicima nepravilnosti i kriminala, kaže Bandić,

Dodaje i da je na zahtjev mjesnih odbora i gradskih četvrti dao nalog da se popišu sva mjesta za nadstrešnice:

- 1. lipnja 2019. bit će 19 godina kako sam ja gradonačelnik Zagreba. Svoj posao sam uvijek radio po zakonu, statutu i poslovniku, a tako su postupali i moji podređeni, zamjenici i ostali odgovorni. O nadstrešnicama nemam puno saznanja, to je odrađivala gradska služba, rekao je Bandić pa naglasio:

- Ja sam gospodin gradonačelnik i dobri tata grada i kao takav rukovodim dobro uštimanim orkestrom.

Potom mu je sutkinja Maja Štampar Stipić rekla da kao gradonačelnik dosta toga ne zna. Bandić je potom ponovio:

- Ja sam šef dobro uigranog orkestra koji funkcionira savršeno. Pobijedio sam na izborima šest puta i utvaram da sam dobri tata grada.