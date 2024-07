Debakl desnice, Francuska se okrenula ljevici: Slijede teški pregovori o formiranju vlasti

Francuska je, umjesto očekivanog skretanja u desno, nakon izbora u nedjelju skrenula ulijevo i time spriječila dolazak Nacionalnog okupljanja na vlast, no slijede teški pregovori o formiranju nove vlasti te politička nestabilnost zbog razjedinjenog parlamenta. Nova narodna fronta (NFP), hitno i široko skopljena lijeva koalicija, postala je najjača politička opcija u Narodnoj skupštini, no nijedan blok nema dovoljno zastupnika da djeluje sam, stoga Francusku vjerojatno očekuje ili manjinska vlada ili široka, nestabilna koalicija.

Rezultati izbora velik su udarac za predsjednika Emmanuela Macrona. Drugo najveće gospodarstvo eurozone ulazi u razdoblje političkog limba i nestabilnosti samo nekoliko tjedana uoči Olimpijskih igara u Parizu. Macron će sada morati vladati uz iznimno fragmentiran parlament, što će oslabiti ulogu Francuske u Europskoj uniji i u svijetu te otežati bilo kojoj opciji da provodi svoje unutarnje politike.

Reaction to the second round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: Abdul Saboor

Lijevi blok osvojio je 182 zastupnika, Macronov liberalno-centristički savez njih 168, a Nacionalno okupljanje Marine Le Pen i njezini saveznici 143, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

- Prema logici naših institucija, Emmanuel Macron bi trebao odmah danas pozvati Novu narodnu frontu da imenuje premijera - rekla je čelnica zelenih Marine Tondelier, jedna od mnogih iz NFP-a koji su kandidati za tu funkciju.

- Hoće li to učiniti ili neće? Pošto je ovaj predsjednik pun iznenađenja, vidjet ćemo - rekla je za RTL radio.

Aktualni premijer Gabriel Attal najavio je da će odstupiti, no još se ne zna hoće li Macron prihvatiti njegovu ostavku. Attal je rekao da je voljan biti tehnički premijer do formiranja nove vlade.

Gabriel Attal reacts after second round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: Guglielmo Mangiapane

- Naravno da ću obavljati svoje dužnosti koliko god treba, ne može ni biti drugačije uoči dana koji su jako važni za našu zemlju - rekao je 35-godišnji premijer referirajući se na nadolazeće Igre u Parizu.

Snažne podjele

NFP čine četiri stranke – radikalno lijeva Nepokorena Francuska, nekoć vladajući socijalisti te zeleni i komunisti. Njihovi čelnici sastali su se u noći na ponedjeljak kako bi dogovorili daljnje korake. Čelnik Nepokorene Francuske Jean-Luc Melenchon poručio je da novi premijer treba doći iz redova NFP-a, no taj blok nema čelnika, a njezine stranke su podijeljene oko toga tko bi to trebao biti.

Melenchon kao čelnik najjače stranke u bloku nameće se kao najizgledniji kandidat, ali zbog njegovih radikalno lijevih stavova neprihvatljiv je mnogima, uključujući Macrona. Dio centrističkih političara, uključujući bivšeg premijera pod Macronom Edouarda Philippea, rekli su da su spremni raditi na dogovoru o stabilnoj vladi, no da ne žele surađivati s Melenchonovom strankom koju mnogi smatraju jednako ekstremnom koliko i RN.

Reaction to the second round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: Yara Nardi

Francuska Socijalistička stranka, koja je dotaknula dno s 1,7 posto osvojenih glasova na predsjedničkim izborima 2022., u međuvremenu je uskrsnula dobrim rezultatima na europskim i parlamentarnim izborima i mogla bi ponuditi svoga kandidata za premijera. Među njima bi mogao biti i Francois Hollande, bivši predsjednik države koji je na ovim izborima osvojio mandat u parlamentu, ali više izgleda imaju aktualni predsjednik socijalista Olivier Faure ili predsjednik njihova kluba u parlamentu Boris Vallaud.

Yael Braun-Pivet, zastupnica Macronove stranke koja je do izbora bila čelnica Narodne skupštine, rekla je da francuska politička kultura mora evoluirati, postati manje konfliktna i poticati više suradnje među strankama.

Reaction to the second round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: Abdul Saboor

- Poruka koju dobivam od glasača je da 'nitko nema apsolutnu većinu, pa stoga morate surađivati da pronađete rješenja za naše probleme' - rekla je za televiziju France 2.

Vrijednost eura pala je u nedjelju nakon objave projekcija rezultata izbora.

Ujedinjeni protiv RN-a

Za Nacionalno okupljanje rezultat je bio razočaravajuć jer su ankete dugo predviđale da će odnijeti pobjedu. Ljevica i centristički savez su nakon prvog kruga izbora, u kojem je RN dobio trećinu glasova, surađivali kako bi spriječili pobjedu te stranke.

Oni su se taktički dogovorili da ću u utrci u drugom krugu ostaviti samo one kandidate s najvećim šansama da pobijedi kandidate RN-a, a da se ostali povuku i time spriječe rasipanje glasova, što se pokazalo uspješnom strategijom.

Rassemblement National reacts after second round results of the 2024 snap legislative elections | Foto: Sarah Meyssonnier

Čelnik RN-a Jordan Bardella je tu suradnju pozvao „sramotnim savezom” koji će paralizirati Francusku. Le Pen, vjerojatna (ponovna) kandidatkinja RN-a na predsjedničkim izborima 2027., rekla je pak da su izbori u nedjelju zalog za budućnost te stranke.

- Naša pobjeda je samo odgođena - kazala je Le Pen čija je stranka nakon izbora ipak skočila s 89 na 143 zastupnika.