'Debeljak: Smučilo mi se, došlo mi je da se okrenem i odem...'

Što je sve u 10,5 milijardi kuna (1,4 mlrd. eura) za koje ste utvrdili da bi trebalo platiti kako bi se Uljaniku osigurala nova budućnost?

Prvo želim reći ključnu stvar, a to je da želimo napraviti što i u Brodosplitu. Prošlost mora pokrivati onaj tko ju je i napravio, a mi se fokusiramo na budućnost. S time da smo po pitanju Brodosplita bili malo naivni, zbog čega smo bili malo i izigrani, no sad imamo iskustvo i vjerujem da do toga neće doći. Moram istaknuti i reći: ‘Nemojte me pitati o povijesti. Rođeni sam pozitivac i gledam u budućnost. Uvijek sam radio pozitivno i punio državni proračun, a takav namjeravam i ostati’. Ako ostali dionici procesa to žele od nas, idemo pozitivno i kvalitetno s budućnosti. Ako ne žele - ne idemo. Kad sam gledao tu prošlost, mjesec dana dubinskog snimanja, meni se smučilo. Došlo mi je da se okrenem i odem.

Što ste konkretno otkrili?

Mogu vam reći neke općenite stvari: od garancije koje će biti naplaćene od države, kamate na njih, pa kredite koji su neosigurani s tim garancijama prema HBOR-u i ostalim institucijama, onda imamo zaostatke plaća, dugove prema dobavljačima, neki nisu ni fakturirali, a imaju prava, da ne bi PDV platili, imamo tužbe za raskinute ugovore u velikim iznosima. Ne znamo hoće li se one dobiti ili ne, nego smo popisali sve skupa, trenutačno stanje. Ima nekih poreznih nadzora za koje ne znamo hoće li uroditi plodom pa će se platiti kazna. Neke stvari smo konstatirali koje su bile problematične. Imamo nekakve rente iz prošlosti prema radnicima, prema ljudima s posebnim potrebama...

Imamo razne tužbe. To je iznos ‘X’ i nabrojili smo kao da će sve biti izgubljeno, no to ne znači da je sve izgubljeno. Imali smo problem u Brodosplitu gdje smo stavili jedan iznos, a on je na kraju bio veći pa smo mi to morali platiti, a ne država. Onda radite brod, a vas stiže prošlost za koju niste krivi. Zato se želimo fokusirati samo na budućnost i daj bože da ta cifra prošlosti bude što manja.

Zašto smatrate da bi to trebali platiti porezni obveznici i koje je jamstvo da ćete vi uložiti isti iznos kroz deset godina?

Mi smo do sada, kao DIV grupa i kao novi Brodosplit, s nekoliko milijardi kuna napunili proračun i isto mi je užasno kad vidim što se događalo u brodogradnji, kako netko nije vidio da takve silne milijarde odlazile. Nije brodogradnja najgora. Škveranin je još najvredniji hrvatski radnik, ali menadžeri su napravili te gubitke. Mi smo u Brodosplitu pokazali da znamo raditi. No ako nas prošlost sustigne, bolje da zapalimo sve skupa. Iz tog razloga i svjesni odgovornosti prema poreznim obveznicima, gdje želimo biti samo uzor, moramo jasno odvojiti prošlost i gubitke od pozitivne budućnosti pod našim vodstvom.

Ne mislite li da vam u Vladi sad mogu reći da svatko na ovaj način može restrukturirati kad će država pokriti 10,5 milijardi kuna dubioza?

Nažalost, kao i u sportu i u bilo čemu, ipak ne može svatko. Da može, vjerojatno bi bilo boljih i većih ponuda. A ono što iz iskustva mogu reći. Da u Njemačkoj, kad su se restrukturirala brodogradilišta, država nije pokrila samo dugove, nego su po 600 milijuna eura dobili za gradnju novih modernih suhih dokova, dizalica i novih tehnologija - da se postavi temelj da netko može pozitivnije raditi.

Nažalost, nismo u Njemačkoj...

Naravno, ali tome treba težiti. No mi to ni ne tražimo. Znamo da je to nerealno tražiti. Ali prošlost nećemo platiti ni lipe.

Ako država pristane na vaše uvjete pa podmiri prošlost, koja je garancija da ćete vi u budućih 10 godina isto toliko uložiti?

Pa Brodosplit je jedan od najpozitivnijih i najveće društvo u metalskom sektoru u našoj regiji, a što se tiče Fincantieria, najveći su u svijetu u svojoj branši i pozitivno posluju.

Ne znam, možda ima nekih koji su bolji od nas. No bez lažne skromnosti, ako gledamo kao lokalna kompanija i kao najveći svjetski brodograditelj, mislim da nema bolje opcije. Inače, logično je da ako ulažemo u svoju budućnost ne ulažemo da propadnemo.

Što ako dođe do likvidacije Uljanika?

Onda sve skupa pada na državni proračun direktno. Kad smo sve zbrojili, od manjka priljeva i viška odljeva iz proračuna (tu spadaju garancije, kamate na to, porezi i doprinosi na plaće koje ne bismo primili, pa HBOR), uglavnom bi RH proračun s likvidacijom stajao oko 7,5 milijardi kuna. Onda imamo i socijalne slučajeve na burzi rada. Kažem vam, kad sam vidio stanje, htio sam se okrenuti i otići. No kad smo vidjeli da je milijardu eura u startu trošak države, a da bi (pod pretpostavkom da Uljanik radi kao Brodosplit) za deset godina našim načinom poslovanja Uljanik mogao državi u proračun donijeti dodatnih 700 milijuna eura, ostali smo. Tako da je to ipak pozitivno za hrvatske građane i ne bih si mogao oprostiti da nakon stotina godina hrvatske brodogradnje budem sudionik zatvaranja iste.

Što ako dođe do stečaja?

To je nešto kao i u Kraljevici, kojoj svaka čast i pomagat ćemo im koliko možemo, no ona je zbog stečaja izgubila kranove, dizalice i ostalo. A u Uljaniku i 3. maju je sva oprema u kolateralu za razna potraživanja. Što znači da u stečaju ide rasprodaja, a svi znamo što to znači.

Što će biti s radnicima?

Golemi je problem Uljanika što je otišlo mnogo radnika koje treba što prije vratiti i dati im pozitivnu energiju. Preko noći se to ne može napraviti. Da se novi radnik poduči treba oko dvije godine.

Jeste li spremni i pod kojim uvjetima osigurati 107 milijuna da 3. maj ne ode u stečaj, a ukupno 150 milijuna kuna da bi cijela grupa Uljanik mogla davati plaće i počela raditi?

Važno je da se što prije ubaci novac da se šteta od 10,5 mlrd. kuna što više smanji.

Koliko se treba novca sad odmah ubaciti?

Što više se ubaci, manja je šteta. Trenutačno svaka ubačena kuna spašava barem dvije u proračunu. Mi smo postavili, odnosno izradili jedan zakonski model koji bi omogućio da taj trošak bude što manji. Predložili smo ga Vladi te u njemu sudjelujemo i mi i država. Model postoji. 107 milijuna kuna nije direktno stavljeno na stol s naše strane, ali kroz model je rješenje.

Možete li nam malo konkretnije o tome modelu?

Predložili smo model koji bi do odobrenja plana restrukturiranja prošao s tim da ga mi dajemo besplatno i bez kolaterala za razliku od drugih koji su ga naplaćivali u milijunima. Uz to, ako će u Uljaniku biti spremni surađivati, mi smo spremi to napraviti u mjesec dana. Isto kao u Brodosplitu, da se što prije oslobode sredstva i da se počne s radom. Ima model financiranja koji može sad spasiti stvar i smanjiti udar na državni proračun.

Koji su daljnji koraci?

Na planu restrukturiranja već radimo i do kraja veljače vjerujemo da će biti gotov. Onda bismo preko EU komisije išli u odobrenje. Što se tiče ovoga modela koji sam spominjao, može se relativno brzo odraditi s državom. Ako bi na to pristali, i prije realiziranog plana restrukturiranja smo spremni sudjelovati s nekim iznosom?

Kolikim iznosom?

Ne bih sad konkretno, ali ću reći da se radi o iznosima ukupne dokapitalizacije od 180 do 300 milijuna kuna.

Na osnovu čega mislite da bi Uljanik mogao biti profitabilan?

Pa pogledajte bilance Brodosplita. Imamo profitabilnost blizu 10% s tendencijom rasta.

Vjerujete da je oporavak moguć i isplativ?

Ne da vjerujem, nego znam. Jedna stvar koja bi se mogla dogoditi jest neka nova recesija, no ona bi pogodila sve sektore. Mi ako ulazimo u to kao u Brodosplitu s figom u džepu ostalih dionika, onda ne želimo raditi. Svi moraju znati da je Uljanik kao Hirošima nakon atomske bombe, a mi dolazimo kao gradonačelnici koji bi još trebali snositi stare dugove. To je nemoguće.

Zašto je ministar Horvat skeptičan oko toga?

To morate njega pitati. Ne poznajem ni jedno brodogradilište u svijetu, odnosno rijetko koja imaju takvu referencu da bi im se moglo vjerovati kao nama. Financijski rezultati govore sve.

Kako su se u Vladi držali kad ste im iznosili sve te podatke?

Meni je to malo glupo, no mi se nismo apsolutno vidjeli ni čuli, nego smo sve doznavali preko medija. Žudim da se sastanemo i počnemo raditi na tome.

Znači s ministrom Horvatom se niste po ovom pitanju nikad sastali?

Ne. I kad smo se susretali negdje, nikad nismo o tome razgovarali. Razumijem da ima tu i pitanje transparentnosti zbog osjetljivosti građana na isto, no sad je vrijeme da sjednemo i radimo.

Koji su sljedeći koraci?

Prihvaćanje naše ponude u cijelosti, krećemo s odobrenjem plana restrukturiranje i radom da postavimo sve na noge. Danas u 15 sati se sastajemo s predstavnicima Uljanika.

Gore nego što je ne može biti. Stvar je Vlade i svih dionika da pokažu prst gore, da izaberu put i čvrsto stanu iza naše ponude ili da se ide u likvidaciju. Ja ne želim biti loš glasnik prošlosti. Naša ponuda je ponuda budućnosti.