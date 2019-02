Debeljak želi Uljanik, ali traži 10,5 milijardi državnih kuna!?

Nakon mjeseci agonije, uprava i Nadzorni odbor Uljanika su danas izabrali Brodograđevnu industriju Split (Brodosplit) za novog strateškog partnera. Kako je već ranije objavio vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak, oni su ponudu dali zajedno s talijanskim brodograđevnim gigantom Fincantierijem. Izbor novog strateškog partnera za spas Uljanika i 3. maja koji posluje unutar grupe zadnja je slamka spasa za škverove u Puli i Rijeci. Lani je otpao Kermas Danka Končara.

Javnosti i dalje nisu otkriveni nikakvi detalji o tome tko je još dao ponude, zašto je ponuda Brodosplita najbolja i što je to razlikuje od ostalih. Sindikati su objavili da su zadovoljni samom odlukom o novom partneru, što je li logično s obzirom da su radnici izmučeni neisplatom plaća, stalnom neizvjesnošću i blokadom računa.

No, rješenje problema za škverova s 1400 zaposlenih je tek na samom početku. Možda će partner isplatiti dio plaća, skinuti dio blokada, ali Uprava i Brodosplit tek trebaju izraditi plan restrukturiranja. A on uključuje i novo državno sudjelovanje u spasu škvera. Podsjetimo, samo lani je otišlo 2,5 milijardi kuna poreznih obveznika za jamstva Uljaniku, a ove će se iznos popeti do 3,5 milijardi kuna. Procjenjivalo se da će biti potrošeno još do 2,5 milijardi kuna za restrukturiranje, no Poslovni dnevnik je objavio da je Brodosplitov plan da država da još 1,4 milijarde eura (10,5 milijardi kuna) za spas Uljanika. Odmah.

A onda bi Brodosplit i Fincantieri isti iznos uložili u kroz 10 godina. To znači da bi sve skupa, spas Uljanika državu koštao nevjerojatnih 14 milijardi kuna!

"Tako visoka brojka je premašila sve ranije kalkulacije o dodatnim troškovima države za restrukturiranje. Osnovna ideja koja se nudi u ovom paketu je da država pokrije sve gubitke i počisti eventualne repove, te omogući novom vlasniku čisti početak u kojem više ne bi bile potrebne državne potpore" piše među ostalim Poslovni dnevnik i navodi da je taj iznos šokirao i ljude u Ministarstvu gospodarstva i upravu Uljanika.

Napominju i da nitko ne zna kako je došlo do tog iznosa. Procjene troška države stalno rastu. Prije godinu dana uprava je procijenila da bi cijeli trošak restrukturiranja koji bi podijelili država i strateški partner trebao biti 465 milijuna eura. Brojka je svaki mjesec rasla, da bi došla na 694 milijuna eura. Zatim je bivši partner Kermas procijenio da će sve koštati 830 milijuna eura. Sada bi samo država trebala dati 1,4 milijarde eura!

Upitali smo i Tomislava Debeljaka jesu li točne ove procjene, poslali smo i službeni zahtjev, ali odgovora zasad nema. Ministar gospodarstva Darko Horvat nije komentirao ove brojke, ali je dao znakovitu izjavu u kojoj poručuje da je strateški partner taj koji treba imati snagu spasiti brodogradilište i da baš više i nema.

U Vladi, ali i HDZ-u već postoje razmimoilaženja oko toga treba li spašavati Uljanik s novim milijardama kuna.Još nije gotova ni istraga DORH-a o tome gdje su završili novci u Uljaniku koje je država davala kroz potpore 3. maju i jamstva za brodove. Barem milijardu kuna je potrošeno nenamjenski, pokazalo je izvješće Ministarstva financija. Propituje se i odnos s kooperantima, plaćanja i tijekovi novca. Postoje ozbiljne sumnje na kaznena djela. Ali DORH samo odgovara da su "izvidi u tijeku".