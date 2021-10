Propustili ste novi sukob Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića? Evo reprize. S ponekim objašnjenjem pojomova.

Tvrda kohabitacija malo je omlohavila nakon što je Plenković rekao da će podržati Milanovićevog kandidata za šefa Vrhovnog suda, iako zapravo i nije imao neki drugi izbor, ali nije to dugo trajalo.

Buknulo je zbog umirovljenja zapovjednika Počasno zaštitne bojne, brigadira Elvisa Burčula, čiju je odluku o umirovljenju potpisao ministar obrane Mario Banožić.

Milanović je na to poludio. Rekao je da će početi sve blokirati.

- Plenković je Banožićev politički skrbnik i politički beskućnik, nemam sukob s Banožićem, a vojsci garantiram da će biti zaštićena od zuluma i šikaniranja. Obuzdaj skrbniče svog jarana, to je čovjek koji nema nikakvu političku autonomiju i to je stvar premijera koji sve zna i to je dokazivo. To je ružna vrsta manipulacije i obračuna preko leđa jednog uzornog časnika. Motiv? Osobna osveta. Pitate me je li to osveta za Vrhovni su, moguće, ali to je jalovo, ja uvijek mogu jednako ili u nekim stvarima više. To neće proći, to je ponižavanje. Hoćete sad da napravim Bartolomejsku noć u vojsci, da koristim svoje ovlasti? Pa vojska osigurava mene. To nije pretorijanska garda i ministar si dopusti da takvu osobu ide šikanirati. Ono što ja tražim i to će se dogoditi, da se taj čovjek vrati i ode u mirovinu dostojanstveno. Što ako se to ne dogodi? Auzmeš! - rekao je Milanović.

Plenković mu je nešto kasnije odgovorio.

- Ne sekiram se. Jugo je, a kažu Dubrovčani, kad je jugo, nije dobro donositi velike odluke. Osobno godinu dana nisam sudjelovao ni sugerirao u bilo kojoj odluci vezano za vojsku. Ova tirada je očito zbog juga. Ta nakupina teških optužbi i insinuacija besprizorna je, netočna, bezobrazna... Ako kani ići u velike sukobe, prijetnje, to ćemo otresti s revera kao neki dan - rekao je Plenković.

Pa je stigao odgovor iz Ureda predsjednika koji potpisuje Zoran Milanović.

U njemu je pisalo da ministar Banožić laže kako bi opravdao odluku o privremenom umirovljenju časnika...

I tako dalje...

Vratimo se na početak teksta i pojmove koje neki možda nisu razumjeli. Milanovićev govor je specifičan, često ubaci poneku riječ iz žargona kao što je 'auzmeš'. Tko je kartao belu, belot, zna. Auzmeš - kršenje pravila.

Miješaj ispočetka. Prekida se igra. Milanović je poručio Plenkoviću da miješa ponovno.

Tko zove? Koji će biti adut? Ostanite s nama ovih dana.

Bit će zanimljivo...