Deda diler: Zagrepčaninu (75) u stanu našli kokain, vage, eure

Zagrebački policajci dovršili su istragu nad 75-godišnjim muškarcem zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama. Prema priopćenju policije, osumnjičeni je na području Trešnjevke, protivno odredbama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, nabavljao veće količine kokaina radi daljnje preprodaje. Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem živi, a potom ju prodavao na ilegalnom tržištu.

Tijekom pretrage njegova stana, provedene u petak 17. listopada, policija je pronašla ukupno devet paketića ispunjenih kokainom ukupne mase 42,55 grama, dvije digitalne vage te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 75-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a osumnjičeni je u zakonskom roku priveden pritvorskom nadzorniku.