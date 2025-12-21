Svjedok pucnjave u Rijeci: 'Sve je moglo završiti tragedijom'

Policija i dalje istražuje sve okolnosti pucnjave koja je u petak navečer uznemirila Trsat. Nakon što su ispalili više hitaca i oštetili kafić, obližnju ljekarnu te dva parkirana automobila, napadači su pobjegli s mjesta događaja velikom brzinom. Prema neslužbenim informacijama, u bijegu su sudjelovala dva automobila. Samo nekoliko stotina metara dalje svjedok njihove sulude vožnje postao je Paul Simunović, član Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat, koji je u tom trenutku šetao psa kod raskrižja kod glavnog ulaza u Kampus.

- Nisam vidio samu pucnjavu, iako sam bio u blizini desetak minuta ranije, ali ono što se potom dogodilo moglo je završiti strašnom tragedijom - ispričao je Simunović za Novi list.

Opisao je kako su se dva vozila, bježeći s mjesta pucnjave, gotovo frontalno sudarila s Volvom koji je pravilno skretao iz Ulice Slavka Krautzeka u Mihanovićevu.

– U zavoju su potpuno prešli na suprotnu stranu ceste. Da je netko naišao iz suprotnog smjera, sudar pri ogromnoj brzini bio bi neizbježan. Sve se dogodilo u sekundi. Nisam uspio zapamtiti marke automobila, ali taj Volvo je jedva izbjegao sudar, vozač je bio vidno potresen – rekao je.

Ovaj incident ponovno je otvorio pitanje sigurnosti na Trsatu, koji je posljednjih godina postao jedno od najprometnijih područja u Rijeci.

– Trenutačno je velika gužva zbog Adventa na Gradini, ali Trsat je opterećen tijekom cijele godine – od vjernika, studenata na Kampusu, sportaša do ljudi koji izlaze u kafiće. Više puta smo upozoravali da je ovom području potreban stalni nadzor i povratak kontakt-policajca – naglasio je Simunović.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a građani se pitaju koliko je još ovakvih incidenata potrebno da bi se sigurnost na Trsatu shvatila ozbiljno.