Obavijesti

News

Komentari 2
POLICIJA JOŠ SVE ISTRAŽUJE

Svjedok pucnjave u Rijeci: 'Sve je moglo završiti tragedijom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Svjedok pucnjave u Rijeci: 'Sve je moglo završiti tragedijom'
5
Rijeka: Očevid nakon pucnjave na Trsatu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Da je netko naišao iz suprotnog smjera, sudar pri ogromnoj brzini bio bi neizbježan. Sve se dogodilo u sekundi. Nisam uspio zapamtiti marke automobil, ispričao je svjedok pucnjave

Policija i dalje istražuje sve okolnosti pucnjave koja je u petak navečer uznemirila Trsat. Nakon što su ispalili više hitaca i oštetili kafić, obližnju ljekarnu te dva parkirana automobila, napadači su pobjegli s mjesta događaja velikom brzinom. Prema neslužbenim informacijama, u bijegu su sudjelovala dva automobila. Samo nekoliko stotina metara dalje svjedok njihove sulude vožnje postao je Paul Simunović, član Vijeća mjesnog odbora Grad Trsat, koji je u tom trenutku šetao psa kod raskrižja kod glavnog ulaza u Kampus.

- Nisam vidio samu pucnjavu, iako sam bio u blizini desetak minuta ranije, ali ono što se potom dogodilo moglo je završiti strašnom tragedijom - ispričao je Simunović za Novi list.

DETALJI PUCNJAVE U RIJECI VIDEO Noćna drama na Trsatu: Propucali kafić, ljekarnu i aute. Policija uhitila jednog čovjeka
VIDEO Noćna drama na Trsatu: Propucali kafić, ljekarnu i aute. Policija uhitila jednog čovjeka

Opisao je kako su se dva vozila, bježeći s mjesta pucnjave, gotovo frontalno sudarila s Volvom koji je pravilno skretao iz Ulice Slavka Krautzeka u Mihanovićevu.

– U zavoju su potpuno prešli na suprotnu stranu ceste. Da je netko naišao iz suprotnog smjera, sudar pri ogromnoj brzini bio bi neizbježan. Sve se dogodilo u sekundi. Nisam uspio zapamtiti marke automobila, ali taj Volvo je jedva izbjegao sudar, vozač je bio vidno potresen – rekao je.

Ovaj incident ponovno je otvorio pitanje sigurnosti na Trsatu, koji je posljednjih godina postao jedno od najprometnijih područja u Rijeci.

SVE SE ODVILO U KAFIĆU Noćna drama u Rijeci! Uplašeni građani: 'Začuli su se pucnjevi'; Policija: 'Postupanje je u tijeku'
Noćna drama u Rijeci! Uplašeni građani: 'Začuli su se pucnjevi'; Policija: 'Postupanje je u tijeku'

– Trenutačno je velika gužva zbog Adventa na Gradini, ali Trsat je opterećen tijekom cijele godine – od vjernika, studenata na Kampusu, sportaša do ljudi koji izlaze u kafiće. Više puta smo upozoravali da je ovom području potreban stalni nadzor i povratak kontakt-policajca – naglasio je Simunović.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a građani se pitaju koliko je još ovakvih incidenata potrebno da bi se sigurnost na Trsatu shvatila ozbiljno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Odgođeno suđenje Dekaniću: Nije gotova dopuna vještačenja
SUĐENJE BIVŠEM ŽUPANU

Odgođeno suđenje Dekaniću: Nije gotova dopuna vještačenja

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
Doktorica i majka preživjele su užase Vukovara: 'Šljivančanin je bio gospodar života i smrti'
IZGUBILI SVOJE NAJMILIJE

Doktorica i majka preživjele su užase Vukovara: 'Šljivančanin je bio gospodar života i smrti'

Dvije različite priče i jedna bol koja ih povezuje. Mirjana je kao doktorica iz prve ruke vidjela sve strahote vukovarske bolnice nakon pada grada, a Ireni je nepošteni rat uzeo supruga i 16-godišnjeg sina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025