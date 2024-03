Dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu: Kako je moguće da obnova zgrade još nije počela?!

Kako je to moguće? Četiri godine od potresa obnova "zgrade Pravnog" fakulteta nije ni započela, napisao je dekan zagrebačkog Prava prof. dr.sc. Ivan Koprić na društvenoj mreži, uz njegovo dopuštenje status prenosimo u cijelosti:

"U potresu prije četiri godine teško je stradala glavna zgrada Pravnog fakulteta u Zagrebu na Trgu Republike Hrvatske 14 u Zagrebu. U toj zgradi koju svi znaju kao “zgradu Pravnog fakulteta” ujedno je, mnoga desetljeća, službeno i stvarno sjedište Fakulteta, srce Fakulteta koje je u srcima svih nas koji smo ovdje studirali, a napose svih koji na Fakultetu radimo. U toj zgradi je osam naših najvećih dvorana. Tu je bila naša knjižnica, studentska i druge fakultetske službe, kabineti nastavnika. U toj zgradi je, otkako se ja sjećam, također bilo i sjedište te dio službi Rektorata našeg Sveučilišta. Sveučilište je koristilo prizemlje i suteren, a Pravni fakultet prvi i drugi kat, piše dekan.

Kako nastavlja, "mnogi ne znaju, a i mi smo na najbolniji mogući način saznali, kako Pravni fakultetnije vlasnik te zgrade. Kako je to moguće? Odluke o tome donesene su još početkom 1960-ih, kad je Sveučilište odnosno Rektorat dobilo tzv. pravo korištenja koje su i upisali u zemljišne knjige. Automatizmom se početkom 1990-ih u zemljišnim knjigama to pravo upisalo kao pravo vlasništva. O tome se malo govorilo, a osim prethodnih dekana rijetko je tko od profesora Fakulteta uopće za to znao", navodi prof. Koprić.

Foto: Ivan Koprić/facebook

Postupak obnove “zgrade Pravnog fakulteta” zato vodi Rektorat, nastavlja.

- U tom postupku se koji put mene ili nekoga drugoga pozove na sastanak, ali kao Fakultet informacije o obnovi dobivamo na kapaljku. Nismo uključeni u razgovore, pregovore i dogovore koji se oko te zgrade vode, otkriva.

- Nakon pune četiri godine u tom postupku za zgradu koja je od posebnog nacionalnog interesa još nije izabran ni izvođač radova. Kad će započeti radovi i stvarna obnova ne zna se, ali trajat će zasigurno dvije-tri godine, a lako moguće i dulje, s obzirom na stanje zgrade i težinu oštećenja, upozorava dekan.

Foto: Ivan Koprić/facebook

Rektoratu je, kaže, dodijeljena nova zgrada, u Novom Zagrebu.

- Prilikom preseljenja Rektorata, s kojim smo desetljećima dijelili prostor na Trgu Republike Hrvatske 14, Pravnom fakultetu nije dodijeljen nikakav zamjenski prostor, kako bismo bar u manjoj mjeri kompenzirali sav prostor koji već pune četiri godine ne možemo koristiti u zgradi na Trgu Republike Hrvatske 14, a nećemo vjerojatno još ni daljnje četiri godine. Morali smo, stoga, unajmiti prostore pod komercijalnim uvjetima. Nastavu sada održavamo na 11 lokacija u gradu, nastavnici i službe su nam na njih šest, a slično je i s bibliotekom, koja je također na šest lokacija. Te se lokacije tek jednim dijelom preklapaju tako da funkcioniramo na dvadesetak lokacija u gradu, zaključuje dekan. Na kraju dodaje: "Mnogi su mi odgovori jasni, ali želim javno postaviti pitanje: Kako je sve to moguće?".

Dekana smo zamolili dodatna pojašnjenja situacije, odgovara kako je status na društvenim mrežama sve što zasad ima reći.

