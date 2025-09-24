Dekanić nije došao na sud. Bivši načelnik policije svjedočio: Zvao me, ali sam mu prekinuo poziv

Saslušanjem novih svjedoka nastavljeno je suđenje bivšem vukovarskom županu Damiru Dekaniću za izazivanje prometne nesreće pod utjecajem alkohola u Cerni u travnju 2022. godine. Za to su optuženi i Nikolina Meseljević, Krešimir Bičanić te policajci Tomislav Farkaš i Mijo Pranjkić, no na raspravu nisu došli Dekanić, Bičanić i Farkaš.

Dekanićeva obrana našla se u problemu nakon što je, na posljednjem ročištu, svjedokinja Marija Đaković izjavila kako je osobno vidjela da je Dekanić sjedio kao suvozač u službenoj Škodi odmah nakon što je sletio s ceste i zabio se u ogradu njene prijateljice Nikoline Meseljević, kod koje je ona te večeri i bila. Također je ispričala i da se Dekanićev rođak Krešimir Bičanić pojavio kasnije kako bi preuzeo krivnju nesreće na sebe rekavši da je on vozio Škodu.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Svjedok koji je prvi saslušan je Fabijan Kapular, djelatnik PU Vukovarsko-srijemske koji je u to vrijeme bio i načelnik PU.

- Tu večer, oko 1.50 u noći, zazvonio mi je službeni mobitel. Spavao sam. Javio sam se iako nisam znao tko me zove. Muški glas je govorio nešto, ali veza se stalno prekidala pa sam tek kasnije, po glasu, shvatio da me zove župan Dekanić. Govorio mi je nešto 'E znaš šta, ima tu neka situacija, halo, halo, ovi tvoji policajci..'. Nisam shvatio što govori, nije rekao što treba, veza se prekidala pa sam prekinuo poziv. Mislio sam, nazvat će ponovo ako nešto treba. Potom sam shvatio da govori o policajcima i pretpostavio sam da se radi o nekom policijskom postupanju. Potom sam uključio avionski mod na mobitelu i otišao spavati. Taj je razgovor trajao 50 sekundi - ispričao je Kapular o pozivu Dekanića u noći kada je skrivio nesreću. Kapular je sudu rekao i da Dekanića poznaje službeno, kao župana, jer su se viđali na protokolarnim susretima.

Sutkinja ga je potom pitala zašto je u istrazi rekao da privatno nije prijatelj s Dekanićem, ali je imao njegov broj mobitela u svom telefonu, te zašto je u USKOKU izjavo da je prekinuo taj poziv jer nije htio imati veze sa nesrećom.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Njegov mobitel sam imao jer je bio službena osoba. A poziv sam prekinuo jer nisam želio ni na koji način utjecati na policajce. Možda sam trebao i o tom pozivu obavijestiti OKC, ali ni to nisam htio da ne ispadne da ja nešto sugeriram policijskim službenicima što trebaju raditi. Sada mi je drago što nisam kontaktirao s nikime - odgovorio je Kapular.

- Kada sam se probudio i uključio mobitel dobio sam u 6.40 sati poruku od OKC-a da se u Cerni dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom i da je u vozilu bio i župan Dekanić. Ne mogu se sjetiti da li je u toj poruci pisalo još nešto. U pravilu ne dobivam poruke za nesreće s materijalnom štetom, ali sam ovu dobio jer je župan bio sudionik. Bio je praznik, prvi dan Uskrsa, nisam nikamo išao, ostao sam kod kuće. Tek idući dan imao sam kolegij pa me je voditelj službe Ante Zovak obavijestio o nesreći. Rekao mi je da je bio u svojstvu suvozača i da je bio pod utjecajem alkohola od 1.4 promila. Vidio sam na društvenim mrežama da su počele objave da je župan bio vozač službenog automobila. Zato sam naložio stručnoj osobi iz linije rada prometne policije PU da se izvrši nadzor rada policijskih službenika koji su radili na toj nesreći. On je sam izvršio nadzor, podnio je izvješće i rekao mi je da ima nepravilnosti prilikom rada očevida i da su policajci najviše pogriješili što su odmah izdali prekršajni nalog i novčanu kaznu Bičaniću kao vozaču Škode, te time zatvorili daljnji rad na tom predmetu. Mogli su ne napisati prekršajni nalog.Tako je onemogućeno raditi reviziju i tražiti dodatna istraživanja na tom vozilu rekao je Kapular dodavši kako su policajci možda trebali posumnjati da li je BIčanić bio vozač i to je bio njihov propust.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon nekoliko dana PU su nazvali iz državnog odvjetništva i naložili da uprava više ništa ne radi po tom pitanju jer oni preuzimaju slučaj. MUP je potom proveo unutarnju kontrolu rada PU, ali svjedoku nije poznato što je tom prilikom utvrđeno jer izvješće ide glavnom ravnatelju policije. Nakon te kontrole PU je dobila nalog kako postupati prema policijskim službenicima koji su sudjelovali u očevidu te su protiv njih pokrenuli disciplinski postupak, a to se odnosilo i na optužene policajce Miju Pranjkića te Tomislava Farkaša.

- Nakon dva tjedna sam vidio Dekanića i pitao ga zašto me zvao te noći. Rekao je da me htio pitati mora li se raditi očevid prometne nesreće ako je nastala samo materijalna šteta ili se može ispuniti europsko izvješće - rekao je Kapular dodajući kako je kasnije iz službenih policijskih zabilješki vidio da je policija saslušala Tomislava Jakšića kao svjedoka nesreće koji je rekao da je vidio pijanog Dekanića za volanom službene Škode.

Kao svjedok je na sud pozvan i Pavelka, nevjenčani suprug optužene Nikoline Meseljević koji je rekao da ne želi svjedočiti, na što kao partner optužene ima zakonsko pravo.