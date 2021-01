Pokrenuta je policijska istraga i to je ono što smo mogli učiniti. Svi smo odahnuli jer imamo osjećaj da je cilj postignut, kaže nam profesor Tomislav Gomerčić sa Zavoda za veterinarsku biologiju, koji je pomogao studenticama da njegovoga kolegu prijave za seksualno uznemiravanje.

Prijavile su ga dekanu, predstojniku Klinike te predsjednici Povjerenstva za stegovnu odgovornost djelatnika, a dotični je profesor suspendiran. Cijela priča zakotrljala se na Facebook grupi “Veterina” nakon dijeljenja članka o prijavama za seksualno zlostavljanje na Akademiji dramskih umjetnosti.

- Bivše studentice već su podnosile prijavu prije nekoliko godina, no kako je to završilo, trebate pitati nadležne – kaže nam profesor Gomerčić. U razgovoru s bivšim studenticama veterine, koje su nam i same posvjedočile o svojim iskustvima s prijavljenim profesorom, kažu da, prema njihovim spoznajama, nije se ništa s prvom prijavom dogodilo “jer su očito odgovorni smatrali da je dovoljan razgovor i molba da prestane s takvim načinom komunikacije”. Unatoč tomu što je jedna od studentica prijavila profesora i da joj je preko kute otkopčao grudnjak.

- Sjećam se da smo na jednoj terenskoj nastavi radili kastraciju pastuha. Ne trebam vam posebno objašnjavati o čemu se radi, no nakon kastracije jedna od kolegica morala je očistiti to područje gdje su bili testisi, a dotični profesor joj je dobacivao: ‘O, dobro ti to čistiš, ide to tebi vidim ja...’ Nije možda u redu reći, ali p rofesor je do tada, ono što sam sama vidjela, popio barem pet rakija i uglavnom bi nakon konzumacije alkohola počeo baljezgati svašta – kaže nam jedna od bivših studentica, koja je, čim je čula da je neki profesor s Veterine prijavljen, pomislila baš na njega.

'On je bio prva asocijacija'

- Nisam se iznenadila, no moram reći da sam ga osobno doživljavala kao nekoga tko samo priča gluposti. Da, znao je s tim pretjerati i biti neugodan, no bio je bezopasan. Ljigav i sa seljačkim načinom upucavanja, no čim biste mu odbrusili, povukao se. Ne umanjujem time da je verbalno zlostavljanje nešto što treba zanemariti, nikako, samo ne bih ga stavila ni u isti koš s fizičkim zlostavljačima. Ne znam zapravo nikoga niti sam čula da se na kraju išta od njegove priče realiziralo kao djelo – pojašnjava nam studentica o kakvom je zlostavljanju bila riječ.

- Nitko si ne smije dopustiti da studentima i studenticama bude neugodno zbog izjava. Da, treba stati na kraj takvim stvarima. Sad je to top tema ne samo na Veterini nego i u cijeloj zemlji – kaže nam ova studentica.

A druga nam opisuje što je ona doživjela od istog profesora.

- Na terenskoj nastavi zapikirao je moju kolegicu. Cijeli dan joj je govorio kao je pametna i zgodna, a na kraju je počeo: ‘Dođi poslije kod mene u ured da ti nešto pokažem...’ - priča nam druga studentica. Profesor kojeg terete za seksualno uznemiravanje studentica u utorak nam nije odgovarao na pozive.

- Ne bih ulazio u kategorizaciju zlostavljanja jer mi to nije struka, no jedno je sigurno, a to je da takvo ponašanje o kojem svjedoče bivše studentice u ovom društvu nije prihvatljivo. Da se na vrijeme odreagiralo, možda ni do čega od ovoga ne bi došlo. Sad se nadam da će se takvom ponašanju stati na kraj – dodaje profesor Tomislav Gomerčić.

Inače, prijavljenog profesora bivše studentice s kojima smo razgovarali opisuju kao muškarca za kojeg ne bi rekle da mu je potrebno takvo ponašanje kako bi privukao pažnju drugog spola.

- On vam je nekad bio i na promotivnim plakatima fakulteta. Dok ne progovori i ne počne baljezgati gluposti, mislite da je muškarac kojeg bi većina žena pogledala. Mislim da je bezopasan, ali neugodan je i zaista ima glupe štosove, upadice i upucavanja. Studentice je navodno ucjenjivao tako što im nije htio dati potpis u indeks, bez kojeg ne mogu izaći na ispit, pa bi valjda tražio da dođu na razgovor u ured... To je više bilo njegovo pokazivanje moći, kao one ga trebaju... Uglavnom, vrlo neugodno za sve na Veterini i nadam se da će se to sad riješiti – kaže nam njegova bivša studentica i bivša kolegica.

'Primitivno se upucavao'

O cijeloj situaciji oglasio se i dekan, prof. dr. sc. Nenad Turk, koji kaže:

- Nakon primanja prijave protiv djelatnika Veterinarskog fakulteta kojeg bivše studentice optužuju za seksualno uznemiravanje, pokrenuli smo postupak u skladu s općim aktima Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu te odredili udaljenje s radnog mjesta do okončanja postupka. Neovisno o postupku unutar Fakulteta, prema nama dostupnim informacijama, po ovoj prijavi postupaju i nadležne državne institucije. Zbog osjetljivosti situacije i postupaka koji su u tijeku, te da ne bismo svojim izjavama ni na koji način utjecali na njihovu provedbu, u ovom vam trenutku ne možemo dati više informacija od objavljenih u medijima. Nakon okončanja svih postupaka bit ćemo u mogućnosti dati više informacija.

Pitanje seksualnog zlostavljanja proteže se i na HRT-u, pa su nakon objave o seksualnom uznemiravanju u toj TV kući Maja Sever, sindikalna povjerenica, i Sanja Mikleušević Pavić, predstavnica HND-a, od nadzornog odbora i glavnog ravnatelja HRT-a zatražile osnivanje neovisnog povjerenstva koje bi primalo prijave seksualnog uznemiravanja na HRT-u.

- Vezano uz navode djelatnice HRT-a o navodnoj nemoralnoj ponudi, naglašavamo kako je urednica Informativno medijskog servisa HTV-a (IMS-a) kao nadređena odgovorna osoba, odmah po saznanju o mogućem uznemiravanju o tome obavijestila nadređene koji su proveli sve potrebne radnje u svrhu provjere navedenih tvrdnji. Uvidom u sve okolnosti i činjenice, utvrđeno je da navedene tvrdnje djelatnice HRT-a nisu osnovane - ističe se u reagiranju. Dodaje se i kako HRT odbacuje i optužbe o diskriminaciji trudnica i naglašava kako je djelatnica koja se poziva na diskriminaciju, upravo tijekom trudnoće primljena u stalni radni odnos.

- Hrvatska radiotelevizija ima nultu stopu tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja ili uznemiravanja po spolnoj i bilo kojoj drugoj osnovi, te suosjeća sa svakom osobom koja je doživjela neki oblik neugodnosti na radnom mjestu ili u privatnom životu - navodi se reagiranju. Tvrdnje o seksualnom uznemiravanju odbacio je i prozvani ravnatelj Mislav Stipić.