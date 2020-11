Dekanica Maja Fredotović: Nije moguće studentima produljiti rokove za polaganje kolokvija

Studenti Ekonomskog fakulteta pisali su peticiju kako bi pokušali prorijediti raspored održavanja kolokvija. Navode kako su pod velikim pritiskom jer su dobili raspored s pet do sedam provjera znanja u tjednu

<p>Nakon što su se studenti Ekonomskog falukteta u Splitu pobunili zbog previše kolokvija u jednom tjednu, njih pet do sedam dan za danom, o svemu se očitovala i dekanica fakulteta, prof. dr. sc. Maja Fredotović. Studenti, njih više od 1200 potpisalo je i peticiju, no dekanica Fredotović navodi kako Fakultet nije zaprimio nikakvu peticiju studenata, osim pojedinačnih mailova kojima je uredno odgovoreno. Također, kaže kako oni postupaju sukladno odlukama Vlade RH o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima u uvjetima epidemije COVID-19, te da poštuju smjernice HZJZ-a.<br/> - S obzirom na raspoloživi broj sjedećih mjesta, kao i protuepidemijske mjere, očito je da nije moguće istodobno izvoditi i redovitu nastavu i provoditi pisane provjere znanja. Stoga je Fakultet donio odluku da se u svakom semestru tijekom dva tjedna (8. i 15. tjedan semestra) ne izvodi nastava, nego organiziraju pisane provjere znanja. I tako dolazimo do sljedećeg tjedna, koji studenti nazivaju tjednom kolokvija. Studenti su se, za svaki kolegij, izjasnili namjeravaju li ili ne pristupiti provjeri znanja u ovom tjednu. Na osnovu brojeva prijavljenih studenata po svakom kolegiju napravljen je raspored održavanja pisanih provjera znanja. U komunikaciji sa Ravnateljstvom civilne zaštite, analizirane su mjere kojih smo se pridržavali kod organizacije, i kojih ćemo se pridržavati kod provođenja provjera znanja idući tjedan – objašnjava dekanica Fredotović dodajući kako ni u jednom trenutku na Fakultetu neće biti više od 360 studenata. Navodi i kako je između svake provjere znanja osigurano dostatno vrijeme za čišćenje i provjetravanje dvorana, angažirane su dodatne spremačice, sukladno protuepidemijskim mjerama. <br/> - Produljenje rokova za održavanje ovih provjera znanja, po dvije u semestru, značilo bi: ili povećanje broja tjedana za nastavu, uz pomicanje termina održavanja ispitnih rokova. Pri tome dolazimo u problem nemogućnosti korištenja godišnjih odmora zaposlenika, što je suprotno važećim zakonskim aktima i kolektivnim ugovorima, ili pak ukidanje pojedinih ispitnih rokova, što sigurno nije u korist studenata – objašnjava dekanica.<br/> Studenti su tražili i da se omogući polaganje ispita on-line, što nije moguće.<br/> - Sukladno važećim propisima, pisane provjere znanja moraju se izvoditi uživo, fizički u prostorima fakulteta, a ne na daljinu. Svako drugačije postupanje, opet se pozivajući na navedenu Odluku i preporuke, a vodeći računa i o važećim zakonskim propisima, moglo bi dovesti u pitanje pravnu ispravnost i važenje diploma koje će studenti dobiti na kraju studija – zaključuje dekanica Fredotović. </p>