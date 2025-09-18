Demokracija umire u mraku, a Trump udarom na medije želi ugasiti svjetlo. Koja je pouka?

"Demokracija umire u mraku", bio je slogan Washington Posta pod kojim su te proslavljene američke novine pratile prvi predsjednički mandat Donalda Trumpa, naročito njegov pokušaj državnog udara 2021. godine.

A onda, vlasnik lista Jeff Bezos odbio je u zadnjoj kampanji podržati Trumpovu protukandidatkinju Kamalu Harris, famozni slogan nestao je u mraku drugog Trumpova mandata, a s njim je nestala i američka demokracija.

U međuvremenu, Donald Trump tužio je Wall Street Journal za deset milijardi dolara zbog objave njegova pisma seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu, podnio je tužbu protiv New York Timesa od 15 milijardi dolara, prije nekoliko tjedana CBS je najavio ukidanje večernjeg talk showa Trumpova kritičara Stephena Colberta, a jučer je televizijska mreža ABC suspendirala Jimmyja Kimmela nakon prijetnje Trumpova šefa savezne agencije za komunikacije.

Rugao se Trumpu

Razlog je navodno bio njegov komentar na ubojstvo Charlieja Kirka, premda je pravi Kimmelov grijeh bila objava Trumpova komentara na Kirkovo ubojstvo. U objavljenom video isječku Trump je, na pitanje novinara kako se osjeća zbog Kirkova ubojstva, lakonski odgovorio "vrlo dobro", a onda krenuo u tiradu o novoj plesnoj dvorani koju gradi na zemljištu Bijele kuće. Koja će biti "prekrasna".

Kimmel se, dakle, narugao Trumpovoj neosjetljivosti, a ne Kirkovu ubojstvu.

I upravo je zbog Trumpa suspendiran, ne zbog Kirka.

Tako, međutim, izgleda scenarij Trumpova autoritarnog gušenja medija, eliminiranja kritičara, zastrašivanja vlasnika i novinara, ovladavanja medijskim prostorom u kojem opstaju samo njegovi saveznici i njemu naklonjeni mediji i podcasteri.

"Sve ih ubijte"

Poput voditelja Fox Newsa koji je dva dana ranije izjavio da bi "beskućnike trebalo ubiti smrtnosnom injekcijom", što je sutradan dovelo do čak dva oružana napada na grupu beskućnika u Minneapolisu, ali nije bilo ni otkaza ni sankcija.

Ovaj model zastrašivanja medija astronomskim tužbama poznat je i u hrvatskom medijskom prostoru kroz SLAPP tužbe koje novinare i medije tjeraju u autocenzuru. Progon novinara i medija koji se zamjere predsjedniku ili premijeru također je bila praksa u Hrvatskoj. Kao što nije bila rijetkost ni ucjenjivanje vlasnika medija financijskim i drugim prijetnjama.

Odnos prema medijima i novinarima oduvijek je predstavljao lakmus test demokratičnosti svakog društva i svake vlasti, a gušenje medija ili njihova kontrola, ušutkavanje novinara i eliminiranje kritičara temeljna je odlika autokrata, diktatora i silnika.

Otpor medija

Pritisaka na medije i novinare oduvijek je bilo. Pitanje je samo kako se mediji i novinari odnose prema tim pritiscima.

U američkom slučaju, korporacije koje vladaju najvećim medijima popuštaju Trumpu ili surađuju s njim jer im je stvorio uvjete za bogaćenje i širenje svog imperija, kao što ih je zastrašio financijskom odmazdom u slučaju da pokažu otpor.

Trumpu se izlazi u susret, Trumpu se nose darovi, Trumpu se laska i podilazi.

Koliko se god Amerikance zastrašivalo "komunizmom", otprilike kako to rade i hrvatski desničari kad napadaju novinare, kulturnjake, pisce, kritičare, toliko se Trump ponaša kao komunistički silnik koji diktira medijima kako će i što objavljivati.

Trump želi biti jedini vlasnik medija.

Prvi kleknuli

Premda najveće korporacije i najveći milijarderi, poput Bezosa, imaju financijsku neovisnost i stoga mogućnost da se distanciraju i opiru političkom pritisku, upravo su oni, zajedno s korporacijama koje imaju vlasničke udjele u medijima, prvi kleknuli pred Trumpom.

Demokracija umire u mraku jer vlasnici medija zajedno s Trumpom postupno gase svjetla.

A kad Trump eliminira novinare, na čemu postojano radi proteklih deset godina - nazivajući novinare "neprijateljima naroda", pozivajući na njihovo ubojstvo na svojim skupovima, optužujući ih da su "fake news" svaki puta kad postave neugodno pitanje, vrijeđajući ih i prijeteći im - ostat će samo njegovi saveznici u par velikih medija, desničarski blogeri i podcasteri, kao i njegove objave na društvenim mrežama koje se ne dovode u pitanje.

I to je diktatura.

Udar na novinare

Notorno je da svaki autokrat po dolasku na vlast prvo udara na novinare, tako su činili i Vladimir Putin, Tayip Erdogan, Viktor Orban, Aleksandar Vučić, nekad je to činio Franjo Tuđman... Jer tko kontrolira informacije, kontrolira i građane. Tko ugasi medije, zatvara oči građanima.

To sada čini - i u tome uspijeva - i Donald Trump.

Američki mediji i novinari desetljećima su širili svoj utjecaj na postkomunističke zemlje i nove demokracije, trenirali novinare američkom pojmu objektivnosti, neovisnosti i kritičnosti prema vlasti i prema nositeljima moći.

Danas, oni postaju primjer popustljivosti, kukavičluka, oportuniteta, pa i otvorene kolaboracije.

Oni stvaraju i osnažuju diktatora, umjesto da ga ruše.

Hrvatska, njezini mediji, političari, javnost i građani na američkom primjeru trebaju učiti što ne treba raditi i kako se ne treba ponašati u zaštiti liberalne demokracije.

Kako se ne bi ugasilo svjetlo.