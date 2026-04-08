Demokrati traže smjenu Trumpa zbog velikih prijetnji Iranu

Prema Axiosu, pozivi na primjenu 25. amandmana za smjenu Trumpa postali su najglasniji nakon što je predsjednik Trump na Truth Socialu napisao da će "čitava jedna civilizacija večeras umrijeti", nekoliko sati prije isteka roka koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Osim standardnog postupka opoziva u Kongresu, postoji brža opcija za smjenu Trumpa, 25. amandman na Ustav. Prema članku 4. amandmana, predsjednik može biti smijenjen s dužnosti ako se proglasi "nesposobnim obavljati ovlasti i dužnosti svojeg ureda".

Međutim, ta odredba nikada prije nije primijenjena i čini se malo vjerojatnim da će biti i sada, budući da bi američki potpredsjednik JD Vance, kao i većina članova kabineta, morali predsjedniku Senata i predsjedniku Zastupničkog doma dostaviti pisanu izjavu o tome.

Kao predsjednik, Trump bi mogao prigovoriti, ali Vance i članovi kabineta bi teoretski mogli poništiti njegov veto, ostavljajući odluku Kongresu.

Zakonodavci bi imali do 21 dan za glasanje, a potpredsjednik bi u međuvremenu obnašao dužnost predsjednika.

Za opoziv predsjednika bila bi potrebna dvotrećinska većina u oba doma, što znači da bi demokratima bila potrebna podrška Trumpovih republikanaca, kao i njegovog vlastitog kabineta.