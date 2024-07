Demolirali Osnovnu školu kraj Imotskog: Netko je dva puta sve razbacao, razbio je i televizore

Područna škola Slivno, koja pripada Osnovnoj školi Zagvozd nedaleko od Imotskog prošli je tjedan u dva navrata uništena pod vandalskim naletom. Kako doznajemo, ne postoji komad inventara koji nije prošao kroz njihove ruke, a stradala je i školska dokumentacija te knjige. O ovom događaju koji je zgrozio mještane Imotske krajine, policija nije ništa objavila u svojim redovnim izvještajima, a na naš upit navode kako su zaprimili prijave za dva događaja provale u više prostorija škole u Slivnom. Prva provala bila je u razdoblju između 28. lipnja i 1. srpnja, a druga tijekom dana 2. ili 3. srpnja.

Kako navode iz PU splitsko-dalmatinske, u oba slučaja ništa nije otuđeno. Kažu i da su nastala oštećenja uslijed provale, te je da je oštećen i dio inventara škole poput vrata, stakla, ormarića, televizora... Izuzev ovoga što je nabrojeno, prema našim saznanjima, oštećene su i ploče, stolovi i stolice, iz ormarića za učitelje sve je izbačeno van, a razbacani su i udžbenici te knjige za lektiru koje se drže u zbornici. Na televizorima u dvije učionice su oštrim predmetom urezani krugovi i crte te su neupotrebljivi.

- U odnosu na oba događaja obavljen je očevid, kriminalističko istraživanje je u tijeku, te se traga za počiniteljem. Protiv nepoznatog počinitelja podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu za kazneno djelo 'Teška krađa u pokušaju' – objašnjavaju iz splitske policije.

Kolika je procijenjena materijalna šteta uslijed dva vala demoliranja u školi nisu objavili.

Za kazneno djelo teške krađe inače je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, no kako je ovdje riječ o pokušaju, kazne su značajno blaže. Iako je puno predmeta nepopravljivo oštećeno, nepoznatom počinitelju ipak ne slijedi i prijava za kazneno djelo 'Oštećenje tuđe stvari' po članku 235. stavak 1. Kaznenog zakona koji navodi da će se kaznom zatvora do dvije godine kazniti onaj tko uništi, ošteti ili izobliči ili učini neupotrebljivom tuđu stvar.

Područna škola Slivno broji ukupno osam učenika od prvog do osmog razreda, kojima predaje 19 učitelja, no za razliku od mnogih drugih područnih škola, Ministarstvo obrazovanja ovu drži na životu. Antonela Filipović, koja funkciju ravnateljice OŠ Zagvozd već četvrtu godinu obnaša kao vršitelj dužnosti, o cijelom slučaju nije se oglasila. Kako saznajemo, domar je odmah po završetku očevida zamijenio razbijeni prozor te izbijeni panel ispod vrata. Po mjestima u kraju podno Biokova proširila se priča i kako su provalnici ostavili i "poklon" odnosno izmet te poruku, no u policiji kažu da o tome nemaju saznanja.