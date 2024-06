Užas u Slavoniji: Majka učenika tukla pedagoginju, zbog svega su intervenirale Hitna i policija

- Uzela je svoju torbu i svom me snagom njome udarila. Uspjela sam se malo izmaknuti, pa me nije dohvatila po licu. No, tada je zaobišla stol, uhvatila me između ramena i vrata, udarajući me u stolicu u kojoj sam sjedila, svašta mi govoreći - ispričala je pedagoginjaa Adriana Traic-Horvat koju je u školi u Slavoniji jedna majka fizički napala dok se pripremala za sastanak s roditeljima, piše Glas Slavonije.

Traic-Horvat, koja u toj školi već 16 godina radi kao stručni suradnik-pedagog, obavljala je posljednje pripreme prije spomenutog sastanka, kada joj je na vrata ureda pokucala majka dvojice učenika te škole. Htjela je razgovarati o mlađem sinu. Pedagoginja ju je pustila u svoj ured kada se majka krenula čudno ponašati.

- Pitala je imam li vremena za razgovor, na što sam potvrdno odgovorila. Ponudila sam joj da sjedne, nakon čega je počela s prilično nesuvislom pričom. Morala sam pomno ''hvatati'' njezine informacije, ne shvaćajući u prvi mah zašto je uopće došla. Prvih par minuta pričala mi je o problemima u njezinoj obitelji, nastavljajući kako njezin mlađi sin ima četiri jedince koje će vjerojatno biti zaključene. Zahtijevala je da nešto napravimo kako ne bi morao na produžnu i kako eventualno ne bi pao razred - priča Traic-Horvat, nastavljajući kako joj je pokušala objasniti kako je osnovna stvar za tako nešto da učenik prvo mora ispraviti barem dvije jedinice, jer tako nalaže sustav, te da konačno počne dolaziti u školu, u kojoj nije bio duže vrijeme.

Majka je okrenula priču, spominjala joj je prijavu Centru za socijalnu skrb te optužila školu za sve što se događa s njezinim sinom. Tada je na nju i fizički nasrnula.

- Kada sam je pitala zašto misli da je kriva škola kada mi je spominjala obiteljske probleme, uzela je svoju torbu i svom me snagom njome udarila. Uspjela sam se malo izmaknuti, pa me nije dohvatila po licu. No, tada je zaobišla stol, uhvatila me između ramena i vrata, udarajući me u stolicu u kojoj sam sjedila, svašta mi govoreći. Dijela priče se čak i ne sjećam, ali znam da sam na interni telefon zvala kolegicu i policiju. Kada je policija obavila očevid, ruka mi se toliko tresla da nisam mogla potpisati zapisnik, pa su policajci pozvali Hitnu. Nakon što mi je liječnica u nekoliko navrata izmjerila tlak i pod jezik stavila nitroglicerin, odvezli su me u osječku bolnicu - s ''knedlom u grlu'' prisjeća se nemilog događaja školska pedagoginja, koja je nakon svega - na bolovanju. U svojoj karijeri tako što joj se nikada nije dogodilo, izuzev nekoliko verbalnih napada, a sudeći prema pričama kolega iz raznih školskih ustanova diljem te županije, misli da je njezin slučaj, ako ne jedini, barem među rijetkima - kazala je.

Za cijeli slučaj zna i Svjetlana Grujić, školska povjerenica Sindikata hrvatskih učitelja.

- Sindikat je upoznat sa cijelim slučajem i pružit će kolegici svu potrebnu pomoć koju bude zatražila. Tragično je da se u Hrvatskoj to događa gotovo stalno. Tijekom cijele školske godine stručne službe i učitelji trpe razne oblike nasilja, od prijetnji, zastrašivanja, prijetnji inspekcijama i slično, što na kraju kulminira ovakvim fizičkim napadima koji jesu rijetki, ali ne smiju biti zanemareni. Stoga tražimo da nas se zaštiti na radnom mjestu, ne sam deklarativno, već i ''na terenu'' - kazala je.

Na cijeli događaj reagirala je i ravnateljica škole.

- Ono što se dogodilo, šok je za sve nas, premda se svakodnevno susrećemo s roditeljima. No, ne znamo njihove potencijalne reakcije. Nadam se da se ovo neće nikom više dogoditi - kaže Lidija Šumiga, ravnateljica škole. Naglasila je da je na lice mjesta izašla policija i Hitna pomoć. Tvrdi kako je mišljenja da bi školski djelatnici trebali biti zaštićeniji, barem što se postavljanja zaštitarske služne na ulazu u škole tiče, ali je to stvar resornog Ministarstva.