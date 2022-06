Den Eror, mjesec dana nakon što se popeo na Mount Everest, osvojio i vrh Sjeverne Amerike

Najmlađi i sedmi Hrvat koji se popeo na Mt. Everest, Zadranin Den Eror (35) je nakon samo mjesec dana ispenjao i najviši vrh Sjeverne Amerike - Denali koji se nalazi na jugu Aljaske.

Eror je to i najavio kad smo ga dočekali na aerodromu nakon osvajanja najvišeg vrha na svijetu. Nije niti stigao pozdraviti ljude, već je pričao kako uskoro idu i na vrh Sjeverne Amerike koji se nalazi u Nacionalnom parku Denali.

- Plan je i odraditi 'Seven Summits' do kraja. Za deset dana idem sa Stipom Božićem na Denale, to je na planina na Aljaski, a ujedno i najviši vrh u Sjevernoj Americi. Prvo ćemo to, a onda dalje. Jel' tako Stipe? - rekao je tad Eror Božiću koji ga je ponosno tapšao.

Eroru je ostalo još osvojiti vrh Antartike i Australije, što znači da je pri kraju osvajanja najviših vrhova sedam kontinenata. A plan je to ostvariti do kraja godine.

- Australiju sutra ispenjam, nije problem. No Antartika je malo skuplja, košta oko 358 tisuća kuna - rekao nam je kratko Eror, s obzirom na to da se tek spustio s vrha.

