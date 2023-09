Denis Buntić je napadao svoju ženu. Pater Mandurić, klečavci i klerikalci napadaju sve žene

Denis Buntić imao je problem s jednom ženom.

Pater Ike Mandurić, kao i oni koji su u komentarima svaljivali krivnju na Buntićevu zlostavljanu suprugu, ima problem sa svim ženama.

"More je divnih, snažnih muževa koji se stoički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima, s nezrelošću", napisao je svećenik/šatoraš na Facebooku. "Naravno, i posve je logično da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani".

Pater je nakon dramatične snimke Klare Buntić objavljene u medijima napisao i ovo: "Stadoh misliti o muževima koji tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno iritantnih žena ne podnose".

U obranu zlostavljača

U trenucima kad je Buntićeva supruga prolazila dramu Mandurić je imao potrebu ustati u obranu zlostavljača, ali i svih muškaraca navodnih žrtava "lažljivih, nezrelih manipulatorica" koje "cmizdre, manipuliraju i prenemažu se".

Pa stoga zaslužuju da im se začepe usta.

Ništa dalje od toga nisu otišli ni internet komentatori koji su pisali o "plastičnoj sponzoruši koja nije baš čista", o ženi koja "ne liči baš na normalnu obiteljsku ženu", ženi koja je "inscenirala nasilje i sposobna je isprovocirati čovjeka".

Denis Buntić bio je ovdje prava žrtva. Svi muškarci su prave žrtve.

A žene su krive što ih dovode u iskušenje, napast, pa čak i nasilje.

"Budite muževni"

To nije samo poruka jednog svećenika nakon slučaja obiteljskog nasilja, to je ideologija koju klečavci mjesecima promoviraju svojim molitvama na hrvatskim trgovima, apelirajući na čednost žena, na njihovu pokornost, na dostojanstvenost, ali i ohrabrujući muškarce da "budu muževni".

"More je muževa koji su prošli teške trenutke i ostali muževni, odvažni i ispravni, nažalost, Denis je pao na tom testu muževnosti za to nema opravdanja", napisao je pater Mandurić, i to nakon što je tražio opravdanja na Buntićeve postupke. I zatim poslao poruku muškarcima: "Ako ste istrpjeli kojekakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Zaslužujete i vi svoje mjesto u medijima, objavama. Tu ste, među nama. Dečki, svaka vam čast".

Svaka čast onima koji nisu istukli, isprebijali, izmlatili, možda čak i ubili svoju djevojku ili suprugu.

Dokazali su svoju muževnost. Tako što su istrpjeli svoje žene.

"Žena je odglumila"

Iako naslovnice medija ovih dana, tjedana, mjesecima, pa i godinama vrve slučajevima u kojima su žene bile žrtve nasilja, verbalnog ili fizičkog, žrtve silovanja, žrtve klečavaca, žrtve klerikalaca koji im žele oduzeti slobodu izbora, žrtve supružnika ili ljubavnika, pater i ostali upravo muškarce stavljaju u poziciju žrtve.

Buntić je, eto, možda malo pretjerao, ali "tko mu može zamjeriti"?

Dapače, izbačena riječka HDZ-ovka Ivona Milinović optužuje njegovu suprugu da je inscenirala cijeli slučaj, da "nije sposobna ni odglumiti", uz poruku kako "danas više ne smiješ reći da postoje nasilne žene i žene koje su spremne svima uništiti živote ako nije po njihovom".

To je osoba koja je svojedobno izjavila da Dalmacija "treba više vrba jer ima više Srba".

"Žene su krive"

Žene su krive za nasilje. Žene su krive kad se izazovno oblače. Žene su krive kad ne slušaju. Žene su krive kad se opiru. Žene su krive kad odgovaraju muškarcima. Žene su krive kad žele biti samostalne.

Štoviše, nakon ubojstva 21-godišnje djevojke u Osijeku, koju je ubio njezin dečko policajac, pa pokušao s kolegama sve zataškati da izgleda kao samoubojstvo, neki mediji pisali su kako je time uništen njegov život.

Nije bitna stvarna žrtva. Najveća žrtva je muškarac, nasilnik, ubojica ili onaj tko "istrpi kojekakve histerije i cmizdrenja".

Denis Buntić obračunavao se godinama sa svojom suprugom. Pater Mandurić, klečavci, klerikalci, konzervativci, mizogeni šovinisti obračunavaju se sa svim ženama.

I zato Buntić nije incident ni usamljeni slučaj, već pokazna vježba za sve muškarce koji na ženama dokazuju "muževnost", koji discipliniraju žene, koji trpe žene...

Za muškarce koji mrze žene.