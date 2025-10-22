Obavijesti

Denisa i Bojanu Kršek istražuju i zbog izvlačenja novca: Torbice, rijetki parfemi, stan u Centru...

Piše Laura Šiprak,
Denisa i Bojanu Kršek istražuju i zbog izvlačenja novca: Torbice, rijetki parfemi, stan u Centru...
Foto: PIXSELL/Instagram/24sata

Doznajemo da su u poslovnim knjigama tvrtke Dogan Septem računi za uređenje stana u centru Zagreba, gdje samo ormari koštaju oko 17 tisuća eura. Tu su i fakture za koje tvrtke, koje su ih navodno izdale, ne znaju

Gucci, Louis Vuitton i Dior torbice, skupi parfemi za znalce, putovanja, haljine čija cijena je od par stotina pa sve do nekoliko tisuća eura. Sve je to Bojana Kršek, suvlasnica tvrtke Dogan Septem d.o.o i supruga Denisa Kršeka, objavljivala na svojim otvorenim profilima na društvenim mrežama. I upravo to je privuklo pažnju na njihovo poslovanje pa su ih suradnici prijavili za izvlačenje oko milijun i 700 tisuća eura iz tvrtke u periodu od dvije godine.

