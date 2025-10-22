Doznajemo da su u poslovnim knjigama tvrtke Dogan Septem računi za uređenje stana u centru Zagreba, gdje samo ormari koštaju oko 17 tisuća eura. Tu su i fakture za koje tvrtke, koje su ih navodno izdale, ne znaju
IMAMO DETALJE PLUS+
Denisa i Bojanu Kršek istražuju i zbog izvlačenja novca: Torbice, rijetki parfemi, stan u Centru...
Čitanje članka: 6 min
Gucci, Louis Vuitton i Dior torbice, skupi parfemi za znalce, putovanja, haljine čija cijena je od par stotina pa sve do nekoliko tisuća eura. Sve je to Bojana Kršek, suvlasnica tvrtke Dogan Septem d.o.o i supruga Denisa Kršeka, objavljivala na svojim otvorenim profilima na društvenim mrežama. I upravo to je privuklo pažnju na njihovo poslovanje pa su ih suradnici prijavili za izvlačenje oko milijun i 700 tisuća eura iz tvrtke u periodu od dvije godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku