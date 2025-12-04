Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva je objavilo prijedlog zakona koji Hrvatska dosad nije imala – Zakona o priuštivom stanovanju. On će zamijeniti POS, trebao bi dovesti do gradnje tisuća jeftinijih stanova, srušiti visoke cijene stanova i najma na tržištu.

Brojne su novine koje je predložio HDZ-ov ministar Branko Bačić. Podsjetimo da bi do kraja godine trebao biti raspisan i poziv vlasnicima privatnih stanova da ih prepuste na upravljanje državi, a onda bi ih država davala u povoljniji najam. Novi Zakon o priuštivom stanovanju je danas u javnom savjetovanju, što znači da bi trebao biti usvojen najkasnije u prvom tromjesečju sljedeće godine. Svi zainteresirani mogu dati primjedbe.

Iako u obrazloženju zakona ne piše koji bi broj stanova trebao polučiti, ministar Bačić je danas govoreći o temi rekao da je plan izgraditi 10.500 stanova za priuštivi najam i prodaju.

Ukratko, država bi zajedno s lokalnom upravom financirala gradnju zgrada za priuštivu kupnju i najam. Ali uvodi i mogućnost stambenih zadruga građana koje bi također financirale gradnju uz povoljnije kreditne uvjete.

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, dakle, država neće ostvarivati profit, a računa da će za takve projekte dobiti povoljne kredite, novac Europske unije i osigurat će dodatni novac u proračunu. I lokalna uprava će trebati sudjelovati sa zemljištem, ali i financiranjem dijela gradnje, te izmjenom prostornih planova. Cijena će se dodatno umanjivati u onim područjima Hrvatske koja su nerazvijena. Kupnja će moći ići i na obročnu otplatu, s tim da kupac mora dati 10 posto učešća, a ostatak može otplaćivati tijekom 35 godina. Ako je digao kredit za stan, prvo 20 godina otplaćuje njega banci, a nakon toga državi.

Prema priopćenju Ministarstva, ciljane skupine koje će moći kupiti ili unajmiti takve stanove su: građani s nižim prihodima, mladi do 45 godina, obitelji s djecom, osobe s deficitarnim zanimanjima, osobe koje rade u prekarnom radu, djelatne vojne osobe, policijski, državni i javni službenici te namještenici deficitarnih zanimanja, osobe starije od 65 godina, građani ograničenog pristupa zdravstvu i drugi kojima je potrebna stambena podrška. Preduvjet je da nemaju u vlasništvu odgovarajuću stambenu nekretninu.

- Zakonom se prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja - stanovanja kod kojeg cijena najma ili rate kredita za stan pripadne vrijednosne površine, uvećana za prosječne režijske troškove i troškove održavanja, ne prelazi 30 posto neto prihoda uže obitelji - priopćili su iz Ministarstva.

U novim zgradama koje su budu gradile po ovom programu, pola stanova mora biti za priuštivi najam koji ne prelazi 30 posto prihoda obitelji, a pola će biti za prodaju. Ako je zgrada s manje od 10 stanova, svi će biti isključivo za najam.

- Kupci i najmoprimci biraju se putem javnih poziva i lista prvenstva. Za stanove kupljene po priuštivoj cijeni propisana je zabrana otuđenja i davanja u najam u razdoblju od 35 godina, a APN i jedinice lokalne samouprave imaju pravo prvokupa. Kupnja stanova moguća je uz obročnu otplatu pod priuštivim uvjetima u pogledu cijene, kamata i rokova otplate – naveli su iz Ministarstva.

Ostaju i dosadašnje potpore kupcima mlađim od 45 godina što se tiče povrata pola PDV-a ili poreza na promet nekretnina. Zakon omogućuje i dodjelu potpora za gradnju nove jednoobiteljske kuće ili rekonstrukciju postojeće stambene zgrade. Potpore se dodjeljuju radi poboljšanja stambenih uvjeta, povećanja energetske učinkovitosti, podizanja kvalitete stanovanja i osiguravanja adekvatnog životnog prostora.

- Zakon o priuštivom stanovanju uspostavlja sveobuhvatan i dugoročno održiv sustav stambene politike koji uključuje državnu i lokalnu razinu vlasti te javni sektor. Zakon stvara pretpostavke za demografsku revitalizaciju, boljitak građana i razvoj lokalnih zajednica, a ujedno doprinosi stvaranju kvalitetnih životnih uvjeta, održivog stanovanja i jednakih prilika za sve građane -zaključili su iz Ministarstva.