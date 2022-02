Ovdje se ne radi o harangi na bilo koga nego o želji da se ispravi nepravda, poručila je u četvrtak zviždačica Maja Đerek nakon jučerašnjih prozivki premijera Plenkovića koji je komentirao slučaj Zvonimira Frke Petešića.

- Ta haranga i hajka, za koju se već mogu usuditi reći da ju je orkestrirao Milanović, ne znam tko bi drugi jer sam vidio i jučer na televiziji jednog njegovog trabanta, koji isto lupeta gluposti o Frki Petešiću, tako da mi se sad već slaže mozaik tih koji nastoje baciti neku ljagu prema čovjeku koji je pošten, radišan, Hrvat iz dijaspore, koji se vratio sa srcem u Domovinu i da mi takvog čovjek ljudi koji ni 20 posto ne rade koliko on radi čereče po medijima, e to ne dolazi u obzir - rekao je premijer jučer o cijelom slučaju te ponovio da nema kaznenog djela ni prekršaja i rekao da "ima samo haranga, laži, podmetanja, koja su nečuvena."

- Nikada u životu nisam bila članica niti jedne stranke, i to se može lako provjeriti. Niti jedan posao nisam dobila preko politike i bez potrebnih referenci, i to se može provjeriti. Iza mene ne stoji nikakva interesna grupacija nego samo snažna volja da ukažem kakve malverzacije i pogodovanja se događaju u državnoj tvrtki Državne nekretnine, da ukažem kakve metode su moji nadređeni koristili kada sam htjela raditi po zakonu i u interesu RH te u konačnici na kakav način su me odlučili eliminirati iz tvrtke kada se nisam dala ucijeniti radnim mjestom od strane gđe. Renate Sabo - napisala je Đerek u priopćenju.

Kaže da je radila u skladu sa zakonom i u interesu države i da je koristila sva raspoloživa sredstva da upozori nadležne unutar sustava i svejedno dobila otkaz pod krinkom skrivljenog ponašanja.

- Nakon toga sam gotovo godinu i pol dana čekala da me nadležne institucije zaštite od odmazde odgovornih - nadležno ministarstvo, sud i drugi. Ništa nije poduzeto od strane državnih institucija da me se zaštiti - samo ignoriranje i šutnja. Na radnom sporu koji sam pokrenula protiv Državnih nekretnina bez ikakvog stvarnog razloga se rasprave zatvaraju za javnost i to na izričiti zahtjev Državnih nekretnina (ustvari gđe. Sabo). Podsjetiti ću da je USKOK pokrenuo istragu tek nakon mojeg medijskog istupa, a za drugu kaznenu prijavu koju sam podnijela prije više od 6 mjeseci zbog krivotvorenja službenog dokumenta od strane gđe. Renate Sabo i g. Hrvoja Ćosića - još ništa nije poduzeto od strane pravosudnih institucija. Umjesto da se konačno ispita i sankcionira odgovorne ja od istih dobivam prijetnje tužbama za klevetu, ponude za poligrafsko testiranje, aktiviraju se stranački trolovi na internetu u svrhu blaćenja i iznošenja lako provjerljivih neistina, konstruiraju se podmetanja oko mojih sudjelovanja na natječajima za posao. Sve iz samo jednog razloga - zato što sam iznijela u javnost istinu i ono čemu sam svjedočila te potkrijepila svoje navode dokumentima - rekla je Đerek.