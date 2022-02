- Pa otkud vas to zanima. Naravno, to je uobičajena praksa, ali mi nije palo na pamet da bi uz sve ovo što se događa i to mogla biti tema. Da, kad mandarine stignu, onda ih direktorica šalje, a slane su i Zvonimiru Frki Petešiću i Mariju Banožiću - kaže nam sugovornik iz Državnih nekretnina.

Ovu prilično nevjerojatnu informaciju smo provjerili iz još dva izvora i svi su isto potvrdili. Direktorica Državnih nekretnina Renata Sabo je slala pakete mandarina uzgojenih na Brijunima Frki Petešiću i Banožiću. Banožić je bio nadređen Renati Sabo kao ministar, a Frka Petešić je zadužen u vladi za državne rezidencije kojima upravljaju Državne nekretnine. Najveći i najpoznatiji kompleks je onaj iz vrijeme Josipa Broza Tita na Brijunima. U sklopu njega, na otoku Vangi se nalazi i plantaža mandarina.

Kako doznajemo, zaposlenici Državnih nekretnina su nosili pakete na određene adrese, ali na njima redovno nije bilo imena kome se dostavljaju. Pa i nisu znali da su mandarine za visoke dužnosnike.

Pitali smo Državne nekretnine zašto je tvrtka dostavljala određene količine mandarina i Zvonimiru Frki Petešiću i Mariju Banožiću, te o kojim količinama se točno radi? Jesu li i ostali državni dužnosnici dobivali mandarine od strane Državnih nekretnina i ako da, koji? -Koliki je prosječni godišnji urod mandarina s plantaže na Brijunskom otočju, te gdje završava urod?

U svom odgovoru nisu niti potvrdili niti opovrgnuli slanje.

- Riječ je o mandarinama koje rastu na otoku Vangi, koji otok čini dio brijunskih rezidencija kojima upravlja Društvo. O nasadima mandarina od 2014. brinu zaposlenici Državnih nekretnina, a iste su kao i objekti na otoku u vlasništvu RH. Društvo svake godine mandarine daruje udrugama u Istri i Zagrebu koje vode brigu o djeci i osobama lošeg zdravstvenog stanja. Također, višegodišnja je poslovna praksa podijeliti manji dio mandarina zaposlenicima te iskoristiti u svrhu promocije. Ljubazno Vas molimo da redovno poslovanje Društva ne stavljate u dnevno-politički kontekst - odgovorili su nam.