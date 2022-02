S indignacijom odbacujem optužbe gđe Maje Đerek o meni iz jednog jednostavnog razloga - jer su lažne. Ne znam zašto me i u dogovoru s kim nastoji neutemeljeno ocrniti, ali je pozivam, ako me nastavi klevetati, da se suočimo na poligrafu, napisao je u utorak glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić na Twitteru, nakon prozivki zviždačice Maje Đerek, koja je u srijedu objavila novo priopćenje u kojem je istaknula kako je 'počašćena što joj se nakon sedam dana omerte osobno obratio, pa makar i tvitom'.

- Gospodin Katičić bi u maniri modernog europskog političara osobu koja prijavljuje nezakonitosti u državnoj tvrtki, odmah i po dekretu slao na poligraf uz usputno nazivanje iste - lažljivicom - napisala je Đerek i istaknula u priopćenju da je njene navode da je Katičić urgirao za određenog pojedinca odmah i javno potvrdio Gordan Jandroković i rekla mu da se međusobno dogovore.

- Dužna sam obavijestiti g. Katičića da se razgovor vezano za predmetnog korisnika vodio preko zvučnika i da postoje svjedoci koji će po potrebi svjedočiti o tom njegovom činu. Isto tako g. Katičić očito zaboravlja da me je treći put zvao u prisutnosti dvije kolegice iz Ministarstva koje su čule cijeli naš razgovor - napisala je Đerek.

- Ja ću ipak zadržati civilizacijsku razinu pa ću g. Katičiću, baš kao i gđi. Sabo i g. Banožiću, ponuditi televizijsko sučeljavanje kako bi se stvari razjasnile. Mislim da bi građani napokon voljeli vidjeti tako visokorangiranog političara poput g. Katičića u nekoj televizijskoj emisiji. Nažalost, do sada su vrlo rijetko ili nikako imali tu čast - navodi Đerek i poručuje, ako iznistira na poligrafu kao jedinoj metodi razjašnjavanja da pristaje i na to, ali ako mu pristupe i Renata Sabo i Mario Banožić.

- Tako ćemo odmah moći saznati da li je g. Katičić znao za lažirane reference gđe. Sabo pri prvom natječaju (2017.) za direktoricu Državnih nekretnina d.o.o., jer je baš on bio u komisiji za njezin izbor - rekla je.

- U maniri bivših stranačkih kolega iz Kutine i Požege, nakon što je nemušto izbjegao televizijsko sučeljavanje sada g. Banožić uokolo prijeti sudskim tužbama. Stoga ljubazno i njemu ponavljam poziv na televizijsko sučeljavanje gdje će moći pokazati svu raskoš svog znanja te lako uvjeriti javnost da je sprječavanje pečaćenja prostora obitelji Rodić bila ispravna odluka u interesu RH.

Đerek je u svom priopćenju reagirala i na izjave iz Državnih nekretnina, a priopćenje prenosimo u nastavku:

Zanimljivo je kako se gospođa Renata Sabo, koja se poistovjećuje s institucijom Državnih nekretnina, i dalje skriva iza svoje PR službe, a svoje osobne obračune sa mnom najavljuje putem sudskih tužbi. Gospođi Sabo poručujem da me neće ušutkati, kako je to već pokušala kada me je 29.09.2020. udaljila s posla, samo kako bi zataškala pogodovanje i svoju odgovornost u nepravilnom poslovanju Društva. Nadam se da gospođi Sabo neće pasti na pamet "peglati" financijsku dokumentaciju i krivotvoriti podatke, kao što je besramno krivotvorila činjenice iz Zapisnika od 29.05.2019., a sve kako bi poboljšala vlastiti procesni položaj u parnici za utvrđivanje nedopuštenosti otkaza. Zbog čega sam već ranije podnijela kaznenu prijavu protiv nje i g. Hrvoja Ćosića, tadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora.

Za razliku od gospođe Sabo, ja ne plaćam odvjetnike iz blagajne Državnih nekretnina za sudske postupke koje služe isključivo za moje osobne obračune i pokušaje zataškavanja istine. Gospođa Sabo je, u nedostatku osobnog digniteta da stane pred kamere, odlučila koristiti taktiku svojih kolega iz Kutine nad kojima se trenutno vrše istražne radnje pa preko tužbi za klevetu pokušava opravdati svoju ulogu u prijavljenim nezakonitostima.

Svaku tužbu i svaki poziv na sud iskoristit ću da sa zadovoljstvom predočim dokaze koje potvrđuju nepravilnosti i nezakonitosti odgovornih osoba te se gospođi Sabo unaprijed zahvaljujem na prilici da isto učinim.

Također, pokrenuti ću postupke protiv svih osoba iz Državnih nekretnina, preko kojih me gospođa Renata Sabo nastoji već više od dvije godine klevetati i omalovažavati. Nasuprot tome, o pritiscima koje gospođa Renata Sabo vrši na svoje podređene koji ne žele iskazivati protiv mene već je obaviješten sud i druga nadležna tijela.

Vezano za zakupnika EVENT MASTERS d.o.o., zanimljivo je kako gospođa Renata Sabo "aktivno upravlja potraživanjima" samo u određenim slučajevima i to baš u slučajevima zakupnika koji su nelikvidni i koji ne plaćaju zakupninu (a koje očito netko protežira).

Pitanje za gospođu Renatu Sabo je koje osiguranje plaćanja dugovanja je tražila od navedenog zakupnika kada mu je odobrila zadnje dvije obročne otplate, u tom svom "aktivnom upravljanju potraživanja". Činjenica da je, eto baš prekjučer, odbijeno provođenje skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom EVENT MASTERS d.o.o. (nakon što je gospodin direktor Igor Fuštar baš isti dan nakon novinarskog upita pozvan da dođe na sastanak kod Renate Sabo), ne utječe na visinu duga istog društva i opasnost za nastanak financijske štete.

U privitku Račun dobiti i gubitka iz kojeg je vidljivo kako gospođa Renata Sabo "aktivno upravlja potraživanjima.

Obavještavam medije da gđa. Sabo niti nakon osam dana od mog poziva nije spremna stati pred kamere i u sučeljavanju braniti svoje odluke. Gospođa je direktorica vrlo važne tvrtke u državnom vlasništvu sa plaćom od gotovo 20 000 kuna.