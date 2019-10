Deset zanimljivih činjenica o broju milijun

Jeste li se ikada zapitali koliko je broj milijun zapravo velik? Možda se na prvu čini uobičajenim jer ga vrlo često čujemo i spominjemo. No, znate li koliko je, primjerice, potrebno vremena da bi se izbrojilo do milijun, da bi neki grad narastao do milijun stanovnika ili neki influencer došao do milijun followera? Milijun je fascinantan broj u svakom kontekstu i zato vam donosimo nekoliko zanimljivih podataka kako biste bolje razumjeli njegovu stvarnu veličinu.

Ako broj milijun pretvorimo u sekunde, onda je milijun sekundi ukupno 11 i pol dana, a milijun dana je čak 2740 godina i devet mjeseci.

Da bismo automobilom koji vozi 100 kilometara na sat prešli milijun kilometara, trebalo bi nam ukupno 10.000 sati, što je otprilike jedna godina i dva mjeseca.

Da bismo ispisali milijun slova na papiru, trebalo bi nam 46 sati, a da bismo ih izgovorili čak 18 sati.

Od milijun kapljica dobit ćemo 50 litara vode, odnosno 200 čaša.

Prebacimo se malo na društvene mreže i aktualni Instagram profil Jennifer Aniston, koja je svojih prvih milijun followera prikupila za točno pet sati i 16 minuta. No ipak, rekord drži Caitlyn Jenner, koja je 2015. godine na Twitteru u samo četiri sata i šest minuta prikupila prvih milijun followera, što je ujedno i najbrže prikupljenih milijun followera prema Guinnessovu rekordu.

Kada smo već kod Guinnessovih rekorda, jeste li znali da je prvi album ikad prodan na CD formatu u milijun primjeraka „Brothers in Arms“ grupe Dire Straits 1986. godine?

Što se tiče povijesnih činjenica, prvi grad s milijun stanovnika bio je Rim, i to već oko 133. godine prije Krista. Za usporedbu, svojih prvih milijun stanovnika London je zabilježio 1810. godine, New York 1875., a Peking 1855. godine.

Svima nam je poznato uvriježeno mišljenje kako je najteže doći do prvog milijuna, a onda kada uspijemo, ponosno slavimo.

