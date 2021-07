U subotu u 18 sati u užem centru Splita krenuo je deseti Splitski Pride. Policija je u petak najavila kako će čuvati povorku, ali i da će ju snimati cijelim putem.

Na Pride je došao i gradonačelnik Ivica Puljak, a na svom Facebook profilu objavio je fotografiju s opisom: "Split je grad ljubavi".

Iako zadnja su zadnja dva splitska Pridea prošla bez većih nereda, njihov početak 2011. godine nije bio miran.

Povorka ponosa koja je krenula iz splitskog Đardina 2011. godine bila je izložena direktnim napadima i uvredama koje su im izvikivali u lice dok su prolazili predviđenom rutom. Kada su prošli pola Marmontove ulice, netko je bacio suzavac, a nakon izlaska na otvoreni prostor na dnu te ulice, prilikom izlaska na splitsku Rivu, počeli su letjeti razni predmeti.

Kamenje, boce, lončanice s cvijećem, sve čega su se napadači na sudionike povorke mogli dohvatiti. Na povorku su bacali i topovske udare, što je sve pridonijelo općem ozračju nekontroliranog nasilja i mržnje. Među pogođenima i ozlijeđenima s razbijenim glavama bilo je i pripadnika novinarskih ekipa.

Policija je oko 400 sudionika povorke evakuirala s Rive i odvela ih u prostorije udruge koja je organizirala povorku u Bosanskoj ulici, gdje su ih držali dok nisu smirili situaciju i osigurali siguran prolaz. Tijekom osiguranja javnog okupljanja te godine bilo je angažirano ukupno 688 policijskih službenika.

Sljedećih godina do danas povorke su prošle bez incidenata u kojima su sudionici bili direktno izloženi nasilju, ali 2019. godine uoči "Split Pridea" na nadvožnjaku u Ulici Domovinskog rata izvjesili transparent "Only dead gay is OK" (samo mrtav homoseksualac je u redu).

Iako su se u proteklih 10, a zasigurno i 20 godina od održavanja prvog Pridea u Hrvatskoj napravili pomaci za LGBTIQ+ osobe u Hrvatskoj i dalje je mržnja prema osobama drugačije spolne orijentacije velika.

Tome svjedoči i niz napada koji su se dogodili nakon zagrebačke Povorke ponosa održane početkom srpnja kada je i ispred zgrade Hrvatskog državnog arhiva napadnuta i novinarka 24sata.

Za splitski Pride očekuje se da će proći bez incidenata.