OGLASILI SE IZ MINISTARTVA

Detalji drame kod Rovinja: Svi s jednog plovila pali u more, prazna brodica udarila u obalu

Detalji drame kod Rovinja: Svi s jednog plovila pali u more, prazna brodica udarila u obalu
Rovinj: Gliser se zabio u rivu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nesreća se dogodila u moru kod Rovinja u nedjelju oko 19.30 sati kada su se iz još neutvrđenih razloga sudarile dvije brodice nakon čega je jedna, bez posade, nastavila juriti i zabila se u Obalu palih boraca

Nitko nije teže ozlijeđen u pomorskoj nesreći koja se u nedjelju navečer dogodila u moru kod Rovinja kada su se sudarile dvije brodice uslijed čega su svi putnici s jednog plovila pali u more.

Nesreća se dogodila u moru kod Rovinja u nedjelju oko 19.30 sati kada su se iz još neutvrđenih razloga sudarile dvije brodice nakon čega je jedna, bez posade, nastavila juriti i zabila se u Obalu palih boraca NOR u blizini benzinske postaje odnosno s pramcem se zabila u obalni zid luke Valdibora.

O svemu su se ogasili i iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

- Dojava o sudaru dvije brodice u rovinjskom akvatoriju zaprimljena je u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), jučer, 17. kolovoza u 19,13 sati posredstvom Županijskoga dojavnog centra, ŽC112 Pazin.

Očevidac, ujedno dojavitelj obavijestio je kako su od siline sudara iz jedne od brodica sve osobe pale u more te su odmah potom izvučeni na drugu brodicu, koja je također sudjelovala u nesreći, nakon čega su prevezeni na obalu.

Nedugo potom brodica je pramcem udarila u obalni zid stare gradske luke, u Rovinju i zaustavila se, nakon čega su mjesto udara preventivnim mjerama od onečišćenja mora osigurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe, JVP Rovinj.

Preliminarnim očevidnim radnjama službenici rovinjske Ispostave utvrdili su kako je na obje brodice u trenutku nesreće bilo ukupno 11 osoba. Po iskrcaju na obalu sve osobe zbrinute su od strane djelatnika HMP Rovinj, bez utvrđenih težih tjelesnih ozljeda. Obje brodice koje su sudjelovale u sudaru hrvatske su zastave. Očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provodi se u nadležnosti Lučke kapetanije Pula te Ispostave lučke kapetanije Rovinj - priopćili su.
 

