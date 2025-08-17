VIDEO Sudarili se brodicama, šest ljudi palo u more, prazan čamac zabio se u obalu Rovinja!

Nevjerojatna scena šokirala je u nedjelju uvečer Rovinjane i turiste kad su primijetili gliser bez posade koji je pri punoj brzini jurio oko rive da bi se naposljetku zabio u rovinjsku obalu.

- Koliko znam, ljudi koji su njime upravljali pali su u more nakon što su se sudarili s drugom brodicom te je on tako prazan nastavio jurcati oko starog grada - govori nam čitatelj 24sata.

Gliser se zatim zabio u Obalu palih boraca NOR u blizini benzinske postaje te su intervenirali vatrogasci, policija i hitna služba.

Pokretanje videa... 03:05 Prazni gliser zabio se u obalu u Rovinju | Video: čitatelj/24sata

- Čudi me da nitko s ostalih brodica nije pomogao. Mogli su baciti u more neke bove i zaustaviti ga konopom, a ne ga samo pustiti da ovako juri - govori nam još jedan čitatelj koji je također svjedočio ovom prizoru.

Kako prenosi portal IstraIN, na otvorenom moru došlo je do sudara dva broda. Na jednom se nalazilo šest osoba, a na drugom pet te su u trenutku sudara sve osobe s glisera pale u more.

Informaciju nam je potvrdio i Evilijano Gašpić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj.

- Za sada znam da je šest ljudi hitnom prevezeno u bolnicu. Intervencija je još u tijeku - kaže nam Gašpić.

Da su ih sve zbrinuli, potvrdili su i iz Hitne pomoći.

U 19.28 sati prijavljen je sudar manjih brodica te je odmah upućen Tim 1. U nesreći su ljudi završili u moru. Zbrinuti su i njih šest prevezeno je u rovinjsku ispostavu na pregled. Većina je puštena kući dok će jedna osoba zbog ozljede leđa biti prevezena u OHBP pulske bolnice na dijagnostičku obradu - rekla nam je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istre.

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće...