Gliser je neko vrijeme kružio oko rive bez posade, a zatim se zabio u obalu. Intervenirali su policija, vatrogasci i hitna pomoć
VIDEO Sudarili se brodicama, šest ljudi palo u more, prazan čamac zabio se u obalu Rovinja!
Nevjerojatna scena šokirala je u nedjelju uvečer Rovinjane i turiste kad su primijetili gliser bez posade koji je pri punoj brzini jurio oko rive da bi se naposljetku zabio u rovinjsku obalu.
- Koliko znam, ljudi koji su njime upravljali pali su u more nakon što su se sudarili s drugom brodicom te je on tako prazan nastavio jurcati oko starog grada - govori nam čitatelj 24sata.
Gliser se zatim zabio u Obalu palih boraca NOR u blizini benzinske postaje te su intervenirali vatrogasci, policija i hitna služba.
Pokretanje videa...
- Čudi me da nitko s ostalih brodica nije pomogao. Mogli su baciti u more neke bove i zaustaviti ga konopom, a ne ga samo pustiti da ovako juri - govori nam još jedan čitatelj koji je također svjedočio ovom prizoru.
Kako prenosi portal IstraIN, na otvorenom moru došlo je do sudara dva broda. Na jednom se nalazilo šest osoba, a na drugom pet te su u trenutku sudara sve osobe s glisera pale u more.
Informaciju nam je potvrdio i Evilijano Gašpić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj.
- Za sada znam da je šest ljudi hitnom prevezeno u bolnicu. Intervencija je još u tijeku - kaže nam Gašpić.
Da su ih sve zbrinuli, potvrdili su i iz Hitne pomoći.
U 19.28 sati prijavljen je sudar manjih brodica te je odmah upućen Tim 1. U nesreći su ljudi završili u moru. Zbrinuti su i njih šest prevezeno je u rovinjsku ispostavu na pregled. Većina je puštena kući dok će jedna osoba zbog ozljede leđa biti prevezena u OHBP pulske bolnice na dijagnostičku obradu - rekla nam je Tatjana Čemerikić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istre.
Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+