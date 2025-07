Detalji drame u vojarni 'Josip Jović': Srbin i dva Hrvata bježali po makadamu, skrivali se u čeki

Prava noćna drama odvijala se u četvrtak u vojarni ‘Josip Jović’ u Udbini. Naime, trojac u alkoholiziranom stanju autom je zaobišao sve prepreke i upozorenja da se nalazi na području koje pripada Vojarni te su pokušali nasilno se probiti. Kada im je vojnik naredio da se udalje, odbili su to, nisu se zaustavljali, a u jednom trenutku vojnik je morao izbjeći da ga ne udare automobilom. Trojac se potom udaljio se iz prostora pod kontrolom vojske koji je strogo zabranjen civilima.

MORH je priopćio kako je Vojna policija u suradnji s ličko-senjskom policijom prekršajno prijavila trojicu civila koji su automobilom neovlašteno ušli u vojarnu u Udbini, a vozača i kazneno - zbog prisile prema službenoj osobi koja je skakanjem u stranu izbjegla nalet vozila.

- Trojica civila osumnjičena su da su 10. srpnja automobilom neovlašteno ušla u prostor Vojarne "Josip Jović" u Udbini, pri čemu je vozač odbio postupiti po naredbi vojne osobe kako bi zaobišao blokadu, nakon čega se vozilo udaljilo - stoji u priopćenju.

Ličko-senjska policija dala je podršku MORH-u prilikom istrage događaja, kako su šturo potvrdili u upravi policije u Gospiću. No nije trebalo dugo da se dozna da su u incidentu sudjelovala dva Puležana, otprije poznata policiji, te državljanin Srbije, koji se na teritoriju naše zemlje nalazi bez odgovarajućih papira i dozvola.

Neslužbeno, riječ je o Petru Živkoviću (27) i Tyronu Miljanoviću (29), obojici iz Pule, te Veljku Nedeljkoviću (26) iz Kragujevca. Što su radila dva Puležana i državljanin Srbije usred Like potpuno je nepoznato. Vojarna Udbina nalazi se na području grada Udbine, ali nipošto nije blizu, sam objekt je ograđen kilometrima žice na kojoj je jasno istaknuto da se brani fotografiranje i neovlašten pristup. Tyron Miljanović na društvenim mrežama ima stilizirani kalašnjikov, a Petar Živković objavljuje kako se odlično zabavlja u Puli. Budući da je on vozio automobil, ljetnoj zabavi je došao kraj jer mu istražni zatvor ističe sredinom kolovoza. Policiji je poznat jer je krijumčario migrante i zapalio kafić u Puli. Istarskoj policiji poznat je i Miljanović, koji je kriminalni dosje formirao s 19 godina, i to zbog krađe kroasana, sladoleda i marmelada, još je kao tinejdžer počinio deset kaznenih djela teške krađe. Ostaje nejasno što su radili stotinama kilometara od Pule, no na tom području policija nije primijetila nešto s čime bi ih povezala, dok se cijeli slučaj, iako je s njima bio strani državljanin, ne tretira kao terorizam jer pijani trojac nije imao oružje uz sebe.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, trojac je bio u plavom Mercedesu C klase pulskih registracija, a za njime je u potjeru krenula policija i to nakon što je vojnik nazvao ‘192’. Bjegunci su, prema pisanju Jutarnjeg, prvo krenuli prema Donjem Lapcu, a potom se okrenuli natrag prema Udbini. Auto su ostavili na makadamu i sakrili se u lovačku čeku gdje su ih uhitili.