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STRAVIČAN NAPAD

Detalji eksplozije u Monaku: Tajkun se bori za život, kamere snimile napadača s ruksakom

Piše 24sata,
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Detalji eksplozije u Monaku: Tajkun se bori za život, kamere snimile napadača s ruksakom
Foto: X

Žrtve napada su 58-godišnji ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev, njegova supruga Anna i njihov 13-godišnji sin. Bračni par je u kritičnom stanju i s ozljedama opasnim po život hitno je prevezen u bolnicu u Nicu...

Monako, oaza bogatih i slavnih, u ponedjeljak navečer postao je poprište brutalnog napada. U eksploziji improvizirane bombe postavljene na ulazu stambene zgrade teško je ozlijeđena tročlana obitelj ukrajinskog milijardera Vadima Jermolajeva. Dok se on i njegova supruga bore za život, policija traga za napadačem koji je pobjegao u Francusku.

Snimke nadzornih kamera zabilježile su osumnjičenika kako na samom ulazu u luksuznu zgradu u ulici Rue Révérend-Père-Louis-Frolla ostavlja ruksak. Odjeven u tamnu sportsku jaknu, bijele traperice i s crnim šeširom, muškarac se potom mirno, pješice, uputio prema obližnjem francuskom gradu Beausoleil. Odmah je pokrenuta velika prekogranična potjera u kojoj sudjeluju monegaške i francuske snage. Helikopteri su nadlijetali područje, a na cestama i prijelazima uspostavljene su rigorozne kontrole.

Obitelj na meti brutalnog napada

Žrtve napada su 58-godišnji ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev, njegova supruga Anna i njihov 13-godišnji sin. Bračni par je u kritičnom stanju i s ozljedama opasnim po život hitno je prevezen u bolnicu u Nicu, dok je dječak prošao s lakšim ozljedama. Improvizirana naprava bila je, prema prvim informacijama, napunjena vijcima i sačmom kako bi izazvala maksimalnu štetu, što potvrđuje iznimnu brutalnost samog napada. Očevici su za medije opisali stravične prizore nakon detonacije koja je odjeknula kvartom.

POLICIJA TRAŽI POČINITELJA Eksplozija u Monaku! Ranjen ukrajinski milijarder, netko ostavio torbu s bombom...
Eksplozija u Monaku! Ranjen ukrajinski milijarder, netko ostavio torbu s bombom...

Događaj je izazvao potpuni šok u Monaku, državi poznatoj po iznimnoj sigurnosti i gotovo nepostojećoj stopi nasilnog kriminala. Državni ministar Christophe Mirmand potvrdio je da se radi o činu bez presedana u modernoj povijesti male Kneževine.

​- Ovo je namjerna eksplozija, vrlo vjerojatno napad čiji motiv još utvrđujemo - rekao je Mirmand, sugerirajući da je pokušaj ubojstva jedna od glavnih linija istrage.

Princ Albert II. prekinuo je službeni put i vratio se, osudivši "gnjusan zločin" koji je "šokirao cijelu monegašku zajednicu". Vlasti su odmah aktivirale "crveni plan".

Tko je Vadim Jermolajev?

Iako motiv još nije službeno potvrđen, sve je usmjereno na poslovnu pozadinu Vadima Jermolajeva. Ovaj nekretninski magnat, čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijuna eura, nekad je bio 23. najbogatiji Ukrajinac. Nakon ruske invazije 2022. godine odrekao se ukrajinskog državljanstva i preselio se u Monako. No, u prosincu 2023. našao se pod sankcijama Kijeva zbog navodnih poslovnih aktivnosti, konkretno prodaje alkohola na okupiranom Krimu. Ta činjenica otvara mogućnost da je napad bio naručen i povezan s njegovim kontroverznim poslovima.

*uz korištenje AI-ja
 
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