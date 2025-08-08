Detalji filmskog uhićenja kod Varaždina: Kobna je bila ukradena registracija

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojeg sumnjiče za cijeli niz kaznenih djela, krađu automobila, krivotvorenje isprava i tešku krađu. Sve je počelo sredinom srpnja, kada je, kako tvrdi policija, na području Varaždina ukrao luksuzni Audi RS7, vrijedan oko 110.000 eura. Ukradeni automobil najprije je skrivao u garaži na svojoj adresi, a zatim ga koristio bez registracijskih oznaka. U nekom trenutku na vozilo je stavio i nepripadajuće tablice, koje je također ukrao na području Varaždina.

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura.

Zapovjednikom Interventne jedinice policije PU varaždinske Siniša Vuk otkrio je za RTL detalje akcije.

- Policijski službenici kriminalističke policije PU varaždinske došli su do saznanja o mogućem počinitelju više kaznenih djela. Shodno procjeni da bi prilikom uhićenja moglo doći do pružanja otpora, a posebice pružanja otpora vatrenim oružjem, odluka je pala da se angažiraju policijski službenici Interventne jedinice policije - pojasnio je.

Otkrio je i kako je reagirao uhićeni i je li se opirao.

- Mi rabimo silu shodno razmjeru pružanja otpora. Mogu napomenuti da prilikom uhićenja nije došlo ni do ozljeđivanja počinitelja, kao ni policijskih službenika, a u konačnici to nam je i cilj - objasnio je. Policija sumnja kako je prošlog mjeseca ukrao skupocjeni automobil vrijedan 110.000 eura. Koristio ga je s ukradenim registarskim pločicama, te s još jednim suradnikom iz jedne trgovine je ukrao 6000 eura. Prilikom pretresa u skrovištu lopova su pronađeni kokain i marihuana.