VARAŽDINSKI SPECIJALCI

Detalji filmskog uhićenja kod Varaždina: Kobna je bila ukradena registracija

Piše Filip Sulimanec,
Sve je počelo sredinom srpnja, kada je, kako tvrdi policija, na području Varaždina ukrao luksuzni Audi RS7, vrijedan oko 110.000 eura.

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojeg sumnjiče za cijeli niz kaznenih djela, krađu automobila, krivotvorenje isprava i tešku krađu. Sve je počelo sredinom srpnja, kada je, kako tvrdi policija, na području Varaždina ukrao luksuzni Audi RS7, vrijedan oko 110.000 eura. Ukradeni automobil najprije je skrivao u garaži na svojoj adresi, a zatim ga koristio bez registracijskih oznaka. U nekom trenutku na vozilo je stavio i nepripadajuće tablice, koje je također ukrao na području Varaždina.

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura. 

Zapovjednikom Interventne jedinice policije PU varaždinske Siniša Vuk otkrio je za RTL detalje akcije.

 - Policijski službenici kriminalističke policije PU varaždinske došli su do saznanja o mogućem počinitelju više kaznenih djela. Shodno procjeni da bi prilikom uhićenja moglo doći do pružanja otpora, a posebice pružanja otpora vatrenim oružjem, odluka je pala da se angažiraju policijski službenici Interventne jedinice policije - pojasnio je.

Otkrio je i kako je reagirao uhićeni i je li se opirao.

 - Mi rabimo silu shodno razmjeru pružanja otpora. Mogu napomenuti da prilikom uhićenja nije došlo ni do ozljeđivanja počinitelja, kao ni policijskih službenika, a u konačnici to nam je i cilj - objasnio je. Policija sumnja kako je prošlog mjeseca ukrao skupocjeni automobil vrijedan 110.000 eura. Koristio ga je s ukradenim registarskim pločicama, te s još jednim suradnikom iz jedne trgovine je ukrao 6000 eura. Prilikom pretresa u skrovištu lopova su pronađeni kokain i marihuana.

