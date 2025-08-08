Obavijesti

News

Komentari 9
RAZBILI PROZOR I UPALI U KUĆU

VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €

Piše Matea Zanić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €
3
Foto: Mup

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojeg sumnjiče za cijeli niz kaznenih djela, krađu automobila, krivotvorenje isprava i tešku krađu. Sve je počelo sredinom srpnja, kada je, kako tvrdi policija, na području Varaždina ukrao luksuzni Audi RS7, vrijedan oko 110.000 eura. Ukradeni automobil najprije je skrivao u garaži na svojoj adresi, a zatim ga koristio bez registracijskih oznaka. U nekom trenutku na vozilo je stavio i nepripadajuće tablice, koje je također ukrao na području Varaždina.

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura.

Na temelju naloga Županijskog suda, policija je pretražila domove obojice osumnjičenih. Tijekom pretrage pronađeni su i oduzeti ukradeni Audi RS7, više registarskih pločica, nekoliko mobitela, zračna puška, airsoft pištolji te razne količine droge popur marihuane, kokaina i biljaka nalik indijskoj konoplji.

Foto: MUP

Protiv 30-godišnjaka i njegovog suučesnika slijedi kaznena prijava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'
MALO SU SE ZABUNILI

Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'

Aeroklub je pripremio 5500 mjesta za parkiranje vozila. Krenula je lažna priča da je sve puno...
Drogirani mladić napao vozačicu Hitne u Šibeniku pa pobjegao njezinim ambulantnim vozilom
UŽAS

Drogirani mladić napao vozačicu Hitne u Šibeniku pa pobjegao njezinim ambulantnim vozilom

Policija je uz nalog suda pretražila i stan u kojem mladić boravi, gdje su našli još 3,3 grama marihuane. Nakon ispitivanja, predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podignuta kaznena prijava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025