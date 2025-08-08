VIDEO Policija upala u kuću lopova u Varaždinu: Našli oružje i ukradeni Audi od 110.000 €

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojeg sumnjiče za cijeli niz kaznenih djela, krađu automobila, krivotvorenje isprava i tešku krađu. Sve je počelo sredinom srpnja, kada je, kako tvrdi policija, na području Varaždina ukrao luksuzni Audi RS7, vrijedan oko 110.000 eura. Ukradeni automobil najprije je skrivao u garaži na svojoj adresi, a zatim ga koristio bez registracijskih oznaka. U nekom trenutku na vozilo je stavio i nepripadajuće tablice, koje je također ukrao na području Varaždina.

S lažnim tablicama i ukradenim vozilom, zajedno s 27-godišnjakom, provalio je u trgovinu u Jalkovečkoj ulici u Varaždinu. Ukrali su robu vrijednu oko 6.000 eura.

Na temelju naloga Županijskog suda, policija je pretražila domove obojice osumnjičenih. Tijekom pretrage pronađeni su i oduzeti ukradeni Audi RS7, više registarskih pločica, nekoliko mobitela, zračna puška, airsoft pištolji te razne količine droge popur marihuane, kokaina i biljaka nalik indijskoj konoplji.

Foto: MUP

Protiv 30-godišnjaka i njegovog suučesnika slijedi kaznena prijava.