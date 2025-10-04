Obavijesti

News

Komentari 21
OPERACIJA VRBOVANJA PLUS+

Detalji 'herojskog preleta' sutkinje Marochini Zrinski iz krila SDP-a i ljevice u HDZ

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 5 min
Detalji 'herojskog preleta' sutkinje Marochini Zrinski iz krila SDP-a i ljevice u HDZ
Zagreb: Svečana prisega novoizabranih ustavnih sudaca u Uredu predsjednika | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Kontroverzno glasovanje za novog predsjednika Ustavnog suda, nasljednika kuma Šeparovića, razotkrilo je finale operacije vrbovanja sutkinje koja je izabrana u kvoti lijeve oporbe

Maša Marochini Zrinski krenula je “herojskim stopama” SDP-ovih kadrova u Ustavnom sudu, poput Josipa Leke, Ingrid Antičević Marinović i Mate Arlovića, koji su, čim su ušli u Ustavni sud, prešli na stranu vladajućih. Na taj popis treba dodati i Rajka Mlinarića, koji je kao HNS-ov kandidat uz podršku SDP-a 2016. ušao u Ustavni sud, no ubrzo nakon toga otišao je u zagrljaj sucima iz vladajuće kvote. U pravosudno-političkim krugovima već ranije su kladili da će gospođa Marochini Zrinski biti najslabija karika oporbene struje sudaca. O,da. Kako su samo bili u pravu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025