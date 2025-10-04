NOVI EXPRESS Kontroverzno glasovanje za novog predsjednika Ustavnog suda, nasljednika kuma Šeparovića, razotkrilo je finale operacije vrbovanja sutkinje koja je izabrana u kvoti lijeve oporbe
OPERACIJA VRBOVANJA PLUS+
Detalji 'herojskog preleta' sutkinje Marochini Zrinski iz krila SDP-a i ljevice u HDZ
Čitanje članka: 5 min
Maša Marochini Zrinski krenula je “herojskim stopama” SDP-ovih kadrova u Ustavnom sudu, poput Josipa Leke, Ingrid Antičević Marinović i Mate Arlovića, koji su, čim su ušli u Ustavni sud, prešli na stranu vladajućih. Na taj popis treba dodati i Rajka Mlinarića, koji je kao HNS-ov kandidat uz podršku SDP-a 2016. ušao u Ustavni sud, no ubrzo nakon toga otišao je u zagrljaj sucima iz vladajuće kvote. U pravosudno-političkim krugovima već ranije su kladili da će gospođa Marochini Zrinski biti najslabija karika oporbene struje sudaca. O,da. Kako su samo bili u pravu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku