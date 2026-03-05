Obavijesti

UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Piše Hajrudin Merdanović, Dijana Marić,
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
Foto: Dijana Marić/24sata

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju

Tri tijela pronađena su u kući blizu Poreča u četvrtak, potvrdila je istarska policija. Kako neslužbeno doznajemo, tijela su duže vrijeme bila u kući u naselju Filipini i već su u raspadajućem stanju. Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju. 

Foto: Dijana Marić/24sata

'Selo kao da je ukleto'

Kako doznajemo, tijela su otkrivena u četvrtak prijepodne. Mještani su prijavili da psi u tom dvorištu dulje vrijeme laju i da već neko vrijeme nisu vidjeli stanare. Radnici su dali psima jesti, a mještani su alarmirali policiju.

- Bili su malo čudni. Dolazili su povremeno s riječkog područja. Imali su pse koji su znali pobjeći. Upravo su zbog pasa otkriveni jer su radnici koji kopaju kanalizacijski sustav viđali danima te pse. Onda je poslan komunalni redar koji nije mogao ući jer nema dozvolu za ući u privatni posjed. Onda je pozvana policija. Kuća je bila krcata smećem. Prestrašno. Nismo ih vidjeli od ljeta. Ali ovo selo kao da je ukleto - pričaju nam susjedi.

UŽAS KOD POREČA U obiteljskoj kući pronašli tri mrtva tijela! Policiji sve dojavili susjedi

Radi se o vikend naselju, a navodno su preminuli bili upravo vikendaši, ne lokalni stanovnici.

Neslužbeno doznajemo i kako je policija pronašla tijela u obiteljskoj kući u kojoj je bilo puno smeća. 

