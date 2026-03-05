Obavijesti

News

Komentari 4
POLICIJA NA TERENU

UŽAS KOD POREČA U obiteljskoj kući pronašli tri mrtva tijela! Policiji sve dojavili susjedi

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS KOD POREČA U obiteljskoj kući pronašli tri mrtva tijela! Policiji sve dojavili susjedi
Foto: 24sata

Kako neslužbeno doznajemo, tijela su u raspadajućem stanju. Na mjestu događaja je nadležni državni odvjetnik te se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Admiral

Tri mrtva tijela su pronađena u kući u okolici Poreča u četvrtak, potvrdila je istarska policija. Kako neslužbeno doznajemo, tijela su duže vrijeme bila u kući u naselju Filipini i već su u raspadajućem stanju.

Policija je za sve saznala u četvrtak u prijepodnevnim satima, nakon poziva susjeda.  Odmah je započeo očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti. S obzirom da su tijela već u raspadajućem stanju, policija tek treba utvrditi identitete osoba.

Međutim, kako se neslužbeno doznaje, na tijelima navodno nema vidljivih tragova nasilne smrti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju
UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026