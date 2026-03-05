Kako neslužbeno doznajemo, tijela su u raspadajućem stanju. Na mjestu događaja je nadležni državni odvjetnik te se utvrđuju sve okolnosti događaja.
UŽAS KOD POREČA U obiteljskoj kući pronašli tri mrtva tijela! Policiji sve dojavili susjedi
Tri mrtva tijela su pronađena u kući u okolici Poreča u četvrtak, potvrdila je istarska policija. Kako neslužbeno doznajemo, tijela su duže vrijeme bila u kući u naselju Filipini i već su u raspadajućem stanju.
Policija je za sve saznala u četvrtak u prijepodnevnim satima, nakon poziva susjeda. Odmah je započeo očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti. S obzirom da su tijela već u raspadajućem stanju, policija tek treba utvrditi identitete osoba.
Međutim, kako se neslužbeno doznaje, na tijelima navodno nema vidljivih tragova nasilne smrti.
