Vještak: Bura, neispravni kotač ili prekida rada motora mogu uzrokovati izlijetanje
DRAMA NA PISTI PLUS+
Detalji incidenta u Splitu: 'Piloti su pokušali ispraviti avion, a onda su spriječili veću tragediju'
Sudski vještak za zračni promet i dugogodišnji bivši direktor Zračne luke Dubrovnik, Tonči Peović, detaljno je objasnio što se dogodilo s avionom u Splitu koji je krenuo u polijetanje, a potom se zaustavio. Posebno je pohvalio pilote, istaknuvši da su reagirali profesionalno, brzo i prisebno te naglasio da su upravo oni spriječili moguću tragediju. "Piloti su heroji", poručio je sudski vještak za zračni promet. Zrakoplov Croatia Airlinesa prilikom polijetanja za Frankfurt završio je na travnatoj površini.
