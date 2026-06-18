Detalji istrage strašne nesreće na moru: Katamaranu nije radio radar, sustav za alarmiranje...

Kako javlja dalmacijadanas.hr na putničkom katamaranu Krilo Eclipse u trenutku nesreće navodno nisu radili radar ni sustav za alarmiranje na opasnost od sudara, dok je gyrokompas bio neispravan!

Također su naveli i kako mu je jedrilica u koju je udario krmeni dio dolazila s desne strane i to ploveći na jedra. Ključni su to elementi koji su navodno utvrđeni tijekom istrage nesreće u kojoj su poginule četiri osobe.

Danas je naime na Županijsko državno odvjetništvo prepraćen J.B. (33), koji je bio prvi oficir s katamarana. Njega se tereti da je kršenjem propisa o sigurnosti pomorskog prometa ugrozio promet i izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, a kaznenim djelom je prouzročena smrt više ljudi, a za to je predviđena zatvorska kazna od tri do 15 godina.

Sumnjiči se da se nije kretao sigurnosnom brzinom (u trenutku nesreće na komandnom mostu nije bio zapovjednik nego prvi oficir i kormilar) kojom bi mogao poduzeti djelotvornu radnju za izbjegavanje sudara i zaustavljanje plovila sa 118 putnika i sedam članova posade, 'imajući u vidu gustoću prometa i veliku koncentraciju plovila na plovnom putu u tom trenutku'.

Zbog toga nije na vrijeme uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane u položaj križanja kurseva pogonom na jedra pa nije ni poduzeo radnje da do sudara ne dođe. Katamaran je u trenutku sudara plovio brzinom od najmanje 32 čvora, neslužbene su informacije, no u postupku će se koristiti brodsko-prometno-tehničko vještačenje koje je naloženo, ali će potrajati dok se dovrši. Još nisu stigli ni toksikološki nalazi krvi i urina prvog oficira i zapovjednika katamarana te skipera jedrilice koji je preživio sraz, iako nije upravljao plovilom: češki državljanin koji je u trenutku nesreće bio za kormilom je poginuo, kao i još dvojica njegovih prijatelja i jedna prijateljica.

Osumnjičeni je tijekom ispitivanja aktivno iznosio svoju obranu. Kako je rekao poduzeo je sve kako bi izbjegao sudar, i to je detaljno opisao tijekom ispitivanja, sve svoje postupke u tom smjeru. Ipak, Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za osumnjičenog po dva osnovna: opasnost od utjecaja na svjedoke te opasnost od ponavljanja djela. O tome će odlučiti istražni sudac tijekom večeri.

Također, Slobodna Dalmacija je objavila dvije videosnimke nastale netom nakon sudara katamarana i jedrilice. Sve je snimio jedan od putnika katamarana, koji je uhvatio uznemirujuće trenutke, među njima i prikaz jedara obješenih preko palube jedrilice. Taj bi detalj, navodno mogao biti jedna od ključnih činjenica u istraživanju pozadine tragičnog incidenta.