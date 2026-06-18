Ispitali su uhićenog prvog časnika katamarana: 'Jedrilica je neprestano mijenjala smjer'

Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u teškoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj su poginula četiri češka državljana, završio je u pritvoru te je u četvrtak ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.

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Pokretanje videa... VIDEO Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...' | Video: 24sata/Pixsell/Čitatelj 24sata/Marine Traffic

Nakon noći provedene u pritvorskoj jedinici splitske policije, 33-godišnjak je doveden pred zamjenicu županijske državne odvjetnice. Tereti ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa, odnosno za kazneno djelo protiv sigurnosti pomorskog prometa koje je, prema sumnjama istražitelja, dovelo do nesreće sa smrtnim posljedicama. Za to kazneno djelo prijeti mu kazna od tri do 15 godina zatvora.

Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić potvrdila je da je njezin klijent tijekom ispitivanja aktivno iznosio obranu.

- Opisao je što je sve poduzeo uoči nesreće - rekla je odvjetnica za Index.

Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon ispitivanja očekuje se da će tužiteljstvo od suca istrage zatražiti određivanje istražnog zatvora.

Kapetan katamarana zasad nije obuhvaćen kaznenim postupkom. Izvori bliski istrazi tvrde kako u trenutku prolaska kroz Splitska vrata nije morao biti na zapovjednom mjestu te da je upravljanje plovilom prepustio prvom časniku. U trenutku nesreće navodno se nalazio u svojoj kabini. Sve ovlasti prenio je na prvog časnika.

Slobodna Dalmacija piše kako istražitelji sumnjaju da prvi časnik, unatoč jasnom i neometanom pregledu situacije na moru, nije ustupio prvenstvo prolaza jedrilici te da je plovio brzinom neprilagođenom gustoći pomorskog prometa u tom dijelu Splitskih vrata.

Prvi časnik tvrdi da je poduzeo sve što je mogao kako bi izbjegao sudar te da je jedrilica s češkim državljanima neprestano mijenjala smjer plovidbe. Pokušao je smanjiti brzinu katamarana kako bi izbjegao udar, no za manevar više nije bilo dovoljno vremena.

Foto: 24sata

Istraga je pokazala da je jedrilica u trenutku nesreće plovila na jedra, a ne na motorni pogon, zbog čega je imala ograničene manevarske sposobnosti. Tog je dana isplovila iz Nečujma prema Hvaru i nalazila se s desne strane katamarana, koji je sa 118 putnika također plovio prema Hvaru nakon polaska iz Splita.

Jedrilicom je upravljao 64-godišnji češki državljanin koji je u sudaru poginuo. Iako nije bio službeno naveden kao skiper prilikom najma plovila, prema dostupnim informacijama, bio je osposobljen za upravljanje takvom vrstom broda. Zasad nije poznato je li ispitana osoba koja je formalno bila navedena kao skiper.

Policijski očevid u Milni nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, pomorska nesreća dogodila se u nedjelju, 14. lipnja oko 11.38 sati u Splitskim vratima, između Šolte i Brača. Na jedrilici se nalazilo osam čeških državljana, dok je na katamaranu bilo 118 putnika i sedam članova posade.

U sudaru su poginule četiri osobe s jedrilice. Tri tijela pronađena su odmah nakon nesreće, dok je četvrta žrtva pronađena dan kasnije u kabini potonule jedrilice na dubini većoj od 50 metara. Još četiri osobe spašene su iz mora te su s ozljedama prevezene u KBC Split. Nakon silovitog udara jedrilica je potonula, a okolnosti jedne od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na hrvatskom Jadranu i dalje se utvrđuju.