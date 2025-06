Detalji muljaže liječnika sa Sv. Duha: Pacijenti ušli na štakama, dali 1000 € i čudom prohodali

Rano ujutro pripadnici PU krapinsko-zagorske policije i zagrebačka krim policija, odjel općeg kriminaliteta, pokucali su na vrata desetero ljudi, među kojima je i kirurg Zoran Krstonijević (50), specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije. Istražitelji su došli i u KB Sveti Duh, gdje je šest od deset uhićenih radilo. Doznajemo da su među uhićenima i dvije instrumentarke s Krstonijevićeva odjela.

- One su pale za siću, 2-3 tisuće eura - govore njihovi poznanici. Za Krstonijevića kažu da se dugo pričalo kako uzima novac za “ubrzavanje magneta”.

Istražitelji sumnjaju da nije radio samo to. Kako 24sata neslužbeno doznaju, šestorku se tereti da su zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti te za mito od oko 1000 eura “po poslu” krivotvorili službenu ispravu. Drugim riječima, Krstonijević bi za 1000 eura, uz pomoć kolega tehničara i medicinskih sestara, operirao ljude preko reda, otvarao im bolovanje kad uopće nisu bili bolesni, i možda najteža optužba: sređivali medicinsku dokumentaciju kako bi ljudi koji su morali u zatvor ipak ostali vani. Potom bi Krstonijević i njegovi suradnici taj novac dijelili. Zvuči malo, ali tisuću eura je više nego što neki Hrvati imaju plaću, i tisuću po tisuću, nakupi se. Ostalih četvero je osumnjičeno za davanje mita i poticanje na kazneno djelo. Priča o tome kako su ih uhvatili je gotovo filmska. Sve je počelo time što je netko primijetio da Krstonijevićevi pacijenti ulaze na hitnu šepajući ili na štakama, tako sjede u čekaonici i ponašaju se kao da su ozlijeđeni.

Nakon pregleda izašli bi iz bolnice na štakama i dvadesetak metara dalje štake ili bacili u grmlje ili uzeli i počeli normalno hodati. Oni koji su šepali više ne bi šepali. I tu se rodila sumnja da nešto nije u redu, jer takva čudesna ozdravljenja u stvarnosti ne postoje. Istražitelji su potom mjesecima fizički pratili Krstonijevića i njegove pacijente, pa su uspjeli i snimiti ova “čudesna ozdravljenja”. Počeli su ga prisluškivati i ubrzo saznali da se ne bavi samo otvaranjem lažnih bolovanja, nego i “poguravanjem” na listi čekanja za operacije i rješavanjem dokumentacije koja bi se predala sudu, pa bi sud, ne sumnjajući u istinitost službenog nalaza odnedavno državne bolnice, odobravao odgode izdržavanja kazni.

Zoran Krstonijević nije u javnosti bio pretjerano zapažen. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2000. godine, pripravnički staž odradio je u Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, nakon čega je kao doktor opće medicine radio u 7. gardijskoj brigadi HV-a u Varaždinu i u Domu zdravlja Zagreb - Istok. Od 2003. godine je u KB-u Sveti Duh, a uz to radi i u privatnoj klinici Via Medica iz Samobora. Od uhićenja je nemoguće otvoriti web stranicu klinike i pristupiti njegovoj biografiji koja je tamo stajala. Uz javni i privatni posao, radi i kao voditelj medicinske službe Škole nogometa NK Lokomotiva više od 15 godina. U veljači ove godine izabran je i za zamjenika člana Časnog suda Hrvatske liječničke komore.

Bolnica Sveti Duh: Zatečeni smo

- Komora će bez odlaganja pokrenuti postupak njegova razrješenja s te dužnosti. Korupcija u zdravstvu duboko narušava povjerenje pacijenata, šteti liječnicima koji predano i savjesno rade svoj posao te ugrožava temelje javnoga zdravstva. Ona predstavlja ozbiljnu prijetnju kvaliteti zdravstvene skrbi - rekli su iz Hrvatske liječničke komore.

Iz bolnice kažu da su zatečeni i neugodno iznenađeni.

- Iskazujemo duboko žaljenje zbog nemilog događaja i u potpunosti podupiremo nadležne institucije u provođenju neovisne i temeljite istrage. Bolnica surađuje sa svim nadležnim tijelima te će pružiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije, s ciljem potpunog razjašnjenja okolnosti - napisali su u priopćenju.

Iz Ministarstva zdravstva kažu da je svaka korupcija neprihvatljiv i štetan čin. No dio građana, sudeći po komentarima, nije iznenađen. Hrvatska dugo ima lošu praksu nošenja poklona liječnicima, bila to bombonijera, viski ili novac. Ali to ne znači da se tome ne treba stati na kraj. Ne samo zato što je riječ o javnom sustavu zdravstva koje plaćaju svi građani Republike Hrvatske da bi funkcionirao te kojemu je svrha očuvanje i poboljšanje zdravlja tih istih građana. Takvoj praksi treba stati na kraj i zato što je pitanje je li netko, tko nije dao mito da ga se prije operira, predugo čekao pa mu se stanje pogoršalo.

To će se teško utvrditi, takvi sporovi traju godinama i bude uključeno nekoliko medicinskih vještaka. Kad je u pitanju medicinska dokumentacija za odgodu odlaska u zatvor, postavlja se pitanje je li netko, tko nije trebao biti na slobodi, na ovaj način ostao vani i ponovno počinio neko kazneno djelo. Ako je, to je također ozbiljna posljedica korupcije. Možda se na prvu ovakva korupcija u zdravstvu čini minornom, ali svaka korupcija može imati dalekosežne i teške posljedice za građane. Kako piše u samom Ustavu, svakome se jamči pravo na zdravlje i svatko je dužan, u sklopu svojih dužnosti i ovlasti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi. I onda kad ne dobije poklon ili mito.