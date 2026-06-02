Obavijesti

News

Komentari 0
RAT U UKRAJINI

Detalji napada: Rusija lansirala 723 raketa i dronova. Koristili i hipersonični 'Cirkon'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Detalji napada: Rusija lansirala 723 raketa i dronova. Koristili i hipersonični 'Cirkon'
Foto: Thomas Peter

Glavna meta ovog napada bio je glavni grad Kijev, no na udaru su se našli i Dnjipro, Harkiv, Zaporižja te Poltavska regija

U noći na 2. lipnja, Rusija je izvela masovni kombinirani udar na Ukrajinu, koristeći jurišne bespilotne letjelice te rakete zračnog, morskog i kopnenog baziranja.

Prema informacijama izvješću Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, zabilježeno je ukupno 729 zračnih prijetnji, od čega 73 rakete i 656 bespilotnih letjelica različitih tipova.

Russian drone and missile strike in Kyiv
Foto: Gleb Garanich

Glavna meta ovog napada bio je glavni grad Kijev, no na udaru su se našli i Dnjipro, Harkiv, Zaporižja te Poltavska regija. U napadu su korišteni različiti tipovi naoružanja lansirani s ruskog teritorija i privremeno okupiranog Krima:

8 protubrodskih raketa 3M22 "Cirkon"

33 balističke rakete "Iskander-M"

27 krstarećih raketa "H-101"

5 krstarećih raketa "Kalibr"

656 jurišnih i izviđačkih bespilotnih letjelica (uključujući tipove Shahed, Gerbera, Italmas, Bandera i dronove-imitatore Parodija).

Foto: X/Screenshoot

U odbijanju napada sudjelovale su sve komponente Obrambenih snaga – avijacija, protuzrakoplovne raketne postrojbe, mobilne vatrene skupine te jedinice za elektroničko ratovanje i bespilotne sustave.

Prema preliminarnim podacima od 08:30 sati, ukrajinska protuzračna obrana uspješno je oborila ili neutralizirala 642 cilja – 40 raketa i 602 bespilotne letjelice. Među uništenim ciljevima su 11 raketa Iskander-M, 26 raketa H-101 te 3 rakete Kalibr.

Probili obranu

Na ukupno 38 lokacija potvrđeni su udari 30 balističkih i 3 krstareće rakete te 33 jurišna drona, dok su na još 15 lokacija pali ostaci dronova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RATNE ZEBRE Ovako se Rusi brane od ukrajinskih dronova
RAT U UKRAJINI

RATNE ZEBRE Ovako se Rusi brane od ukrajinskih dronova

Ako je izgled vozila dovoljno izobličen, ono neće biti pozitivno identificirano, ili barem neće zadovoljiti prag potvrde koji bi rezultirao kinetičkim napadom
Budanov: Moguće je da rat s Rusijom završi prije ove zime
RAT U UKRAJINI

Budanov: Moguće je da rat s Rusijom završi prije ove zime

Kao bivši šef obavještajne službe, Budanov je i ranije često davao hrabre prognoze o ishodu rata, od kojih se nisu sve ostvarile
Krvava noć u Ukrajini: Projektil raznio neboder u Kijevu, mrtvi i deseci ranjenih nakon udara
STOTINE U SKLONIŠTIMA

Krvava noć u Ukrajini: Projektil raznio neboder u Kijevu, mrtvi i deseci ranjenih nakon udara

Ruski dronovi i projektili pogodili su Kijev, Dnjipro i Harkiv, a građani su u panici bježali u metro i skloništa. U napadima je poginulo najmanje deset ljudi, među ozlijeđenima su i djeca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026