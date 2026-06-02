Detalji napada: Rusija lansirala 723 raketa i dronova. Koristili i hipersonični 'Cirkon'

U noći na 2. lipnja, Rusija je izvela masovni kombinirani udar na Ukrajinu, koristeći jurišne bespilotne letjelice te rakete zračnog, morskog i kopnenog baziranja.

Prema informacijama izvješću Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, zabilježeno je ukupno 729 zračnih prijetnji, od čega 73 rakete i 656 bespilotnih letjelica različitih tipova.

Glavna meta ovog napada bio je glavni grad Kijev, no na udaru su se našli i Dnjipro, Harkiv, Zaporižja te Poltavska regija. U napadu su korišteni različiti tipovi naoružanja lansirani s ruskog teritorija i privremeno okupiranog Krima:

8 protubrodskih raketa 3M22 "Cirkon"

33 balističke rakete "Iskander-M"

27 krstarećih raketa "H-101"

5 krstarećih raketa "Kalibr"

656 jurišnih i izviđačkih bespilotnih letjelica (uključujući tipove Shahed, Gerbera, Italmas, Bandera i dronove-imitatore Parodija).

U odbijanju napada sudjelovale su sve komponente Obrambenih snaga – avijacija, protuzrakoplovne raketne postrojbe, mobilne vatrene skupine te jedinice za elektroničko ratovanje i bespilotne sustave.

Prema preliminarnim podacima od 08:30 sati, ukrajinska protuzračna obrana uspješno je oborila ili neutralizirala 642 cilja – 40 raketa i 602 bespilotne letjelice. Među uništenim ciljevima su 11 raketa Iskander-M, 26 raketa H-101 te 3 rakete Kalibr.

Probili obranu

Na ukupno 38 lokacija potvrđeni su udari 30 balističkih i 3 krstareće rakete te 33 jurišna drona, dok su na još 15 lokacija pali ostaci dronova.