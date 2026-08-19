Obavijesti

News

Komentari 2
UKRAJINA 'UDARA' PO RAFINERIJAMA...

Ruske benzinske postaje ograničavaju prodaju goriva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruske benzinske postaje ograničavaju prodaju goriva
Foto: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Problemi s opskrbom gorivom počeli su se javljati u svibnju, a do srpnja su zahvatili većinu ruskih regija. Benzinske postaje u Moskvi u lipnju su nakratko ublažile ranije uvedena ograničenja prodaje.

Benzinske postaje u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije, ali i zbog pojačane sezonske potražnje, pokazali su izvještaji s terena i podaci dobavljača goriva.

Problemi s opskrbom gorivom počeli su se javljati u svibnju, a do srpnja su zahvatili većinu ruskih regija. Benzinske postaje u Moskvi u lipnju su nakratko ublažile ranije uvedena ograničenja prodaje.

HMARA UMJESTO FEDOROVOA Ukrajina ima novog ministra obrane: Glavni je organizator snažnih udara na ciljeve u Rusiji
Ukrajina ima novog ministra obrane: Glavni je organizator snažnih udara na ciljeve u Rusiji

Ukrajina napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti, pak, pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata.

Reutersovi novinari zabilježili su i duge redove na pojedinim benzinskim postajama u Moskvi i okolici. Na automatskim benzinskim postajama Gazprom Nef­ta u Moskvi prodaja benzina i dizela ograničena je na 40 litara po kupcu, rekao je operater korisničke službe kompanije. Na ostalim benzinskim postajama Gazprom Nef­ta kupnja dizela nije ograničena, dok se po vozilu može kupiti najviše 60 litara benzina.

NOVI NAPAD Rusi bombardirali autobus na jugu Ukrajine, četvero je mrtvih
Rusi bombardirali autobus na jugu Ukrajine, četvero je mrtvih

Rosnjeft, najveći ruski proizvođač nafte, priopćio je da je prodaja benzina na svim njegovim postajama u Rusiji ograničena na 30 litara po vozilu, dok za dizel nema ograničenja. Kompanija je upozorila i na dulja čekanja zbog povećane potražnje.

Lukoil je uveo ograničenja prodaje goriva u Moskvi i okolici zbog povećane potražnje, izvanrednog održavanja rafinerija i potrebe za osiguranjem stabilnog rada benzinskih postaja. Nije objavio konkretne količine.

DOVBUSH T40 Novo moćno oružje Ukrajine: Ima doseg od 2000 km i može ostati u zraku više od 24 sata
Novo moćno oružje Ukrajine: Ima doseg od 2000 km i može ostati u zraku više od 24 sata

Korisnička služba Tatnefta priopćila je da je prodaja benzina na njezinim postajama ograničena na 50 litara po vozilu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ukrajina ima novog ministra obrane: Glavni je organizator snažnih udara na ciljeve u Rusiji
HMARA UMJESTO FEDOROVOA

Ukrajina ima novog ministra obrane: Glavni je organizator snažnih udara na ciljeve u Rusiji

Hmarino imenovanje uslijedilo je tek nekoliko sati nakon što su antikorupcijske vlasti objavile optužbe protiv zamjenika šefa Zelenskijeva ureda kao dio navodne sheme pranja novca u vrijednosti od 3 mil. dolara.
Rusi bombardirali autobus na jugu Ukrajine, četvero je mrtvih
NOVI NAPAD

Rusi bombardirali autobus na jugu Ukrajine, četvero je mrtvih

Ruske snage redovito napadaju Herson a dio te regije je i dalje okupiran.
Novo moćno oružje Ukrajine: Ima doseg od 2000 km i može ostati u zraku više od 24 sata
DOVBUSH T40

Novo moćno oružje Ukrajine: Ima doseg od 2000 km i može ostati u zraku više od 24 sata

Kombinacija dometa i izdržljivosti, kako navode medijski izvještaji o novoj letjelici, daje ukrajinskim snagama teoretsku sposobnost napada na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026