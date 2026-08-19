Ruske benzinske postaje ograničavaju prodaju goriva

Benzinske postaje u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije, ali i zbog pojačane sezonske potražnje, pokazali su izvještaji s terena i podaci dobavljača goriva.

Problemi s opskrbom gorivom počeli su se javljati u svibnju, a do srpnja su zahvatili većinu ruskih regija. Benzinske postaje u Moskvi u lipnju su nakratko ublažile ranije uvedena ograničenja prodaje.

Ukrajina napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti, pak, pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata.

Reutersovi novinari zabilježili su i duge redove na pojedinim benzinskim postajama u Moskvi i okolici. Na automatskim benzinskim postajama Gazprom Nef­ta u Moskvi prodaja benzina i dizela ograničena je na 40 litara po kupcu, rekao je operater korisničke službe kompanije. Na ostalim benzinskim postajama Gazprom Nef­ta kupnja dizela nije ograničena, dok se po vozilu može kupiti najviše 60 litara benzina.

Rosnjeft, najveći ruski proizvođač nafte, priopćio je da je prodaja benzina na svim njegovim postajama u Rusiji ograničena na 30 litara po vozilu, dok za dizel nema ograničenja. Kompanija je upozorila i na dulja čekanja zbog povećane potražnje.

Lukoil je uveo ograničenja prodaje goriva u Moskvi i okolici zbog povećane potražnje, izvanrednog održavanja rafinerija i potrebe za osiguranjem stabilnog rada benzinskih postaja. Nije objavio konkretne količine.

Korisnička služba Tatnefta priopćila je da je prodaja benzina na njezinim postajama ograničena na 50 litara po vozilu.